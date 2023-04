TVE, sin ningún miedo a 'quemar' 'MasterChef': "Es el formato que querría tener toda cadena privada"

Sí, hoy es domingo y hoy La 1 emite una nueva gala de MasterChef 11. El pasado martes 4 de abril, Televisión Española se vio obligada a pasar la entrega del talent culinario a la noche del último día de la semana debido a la larga duración del partido de Copa del Rey que disputaron el Athletic Club y el Osasuna.

El encuentro, que ya de por sí empezó con retraso, tuvo que irse a la prórroga para resolver la eliminatoria. Conscientes de que no tenía ningún sentido de que el programa comenzara en torno a la medianoche, la cadena pública actuó rápido comunicando el cambio de programación a los espectadores, a través de redes sociales y por voz de Juan Carlos Rivero, el encargado de narrar el fútbol.

Pero este movimiento implicaba algo inédito en TVE: por primera vez en la historia, La 1 emitirá tres noches consecutivas el formato que produce Shine Iberia. Domingo, lunes y martes. Cabe recordar que la undécima temporada de MasterChef se estrenó en el primer canal con la gran novedad de una doble emisión semanal, con galas más cortas, respondiendo así a una petición histórica de los espectadores de reducir la duración del programa.

Una variación del formato del que, por cierto, no parece ser del agrado de Macarena Rey. "Es una petición de TVE que nos han prometido que no van a volver a repetir", comentó entre risas la CEO de la productora ante los medios. Ahora bien, nos preguntamos si esta ración triple de MasterChef no acabará por cansar a los espectadores y por quemar esta edición.

Después de tres emisiones, el programa no ha conseguido despegar en La 1. Es cierto que MasterChef está sirviendo de alivio a su prime time y que le permite liderar respecto a las cadenas privados, pero también es una realidad que los datos están lejos de otros cursos. De hecho, la undécima edición del formato firmó el estreno menos visto de su historia (13,8%).

"Situación transitoria y puntual"

El programa bajó hasta el 12% este lunes, aunque hay que explicar que la bajada se debe a que la gala fue más corta, haciendo que la cuota de pantalla fuera mucho menor. Eso sí, le sirvió para ganar en competencia directa a la serie Hermanos, aunque el dato de esta en la franja fuera mucho mayor.

En este contexto, MasterChef empieza hoy su ración triple en La 1, lo que nos lleva a realizarnos una pregunta: ¿tres noches seguidas podría quemar la edición? Desde TVE, no obstante, explican que es una situación "absolutamente transitoria y puntual". Además, se considera que existen ejemplos que refrendan esta decisión.

Telecinco emite hasta cuatro días a la semana Supervivientes, bajo diferentes marcas: las galas los jueves con Jorge Javier; Conexión Honduras los domingos con Ion Aramendi; el Tierra de Nadie los martes con Carlos Sobera y el Última Hora con Laura Madrueño los miércoles.

De hecho, en Europa, hay países que utilizan un formato más corto y con varias entregas a la semana para facilitar la conciliación de horarios. Esto ocurre mismo ocurre en Noruega, que emite dos galas, de 20.30 a 21.30. Por lo tanto, desde TVE no se tiene ningún miedo a quemar el programa, es más, se llega a la conclusión de que "MasterChef es el formato que toda cadena privada querría tener en su parrilla".

Isabelle Junot, protagonista del programa de 'MasterChef' este domingo.

Domingo: visita de Isabell Junot

En el programa del domingo, los aspirantes se sumergirán en el Oceanogràfic de Valencia, en el corazón de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que conmemora este año su 20º aniversario y es el acuario más grande de Europa. Los equipos cocinarán un menú de la chef Rakel Cernicharo (un sol Repsol), que rinde tributo al mundo marino, para 120 trabajadores de este acuario.

En la prueba de eliminación, el jurado explicará qué son las gamas de alimentos, una forma de clasificar y agrupar los productos en función de su origen y su tratamiento. En este reto, cada delantal negro va a cocinar con los alimentos de una única gama, excepto de la quinta, que ya están cocinados. Isabelle Junot, aspirante de MasterChef Celebrity 7, será testigo de esta nueva eliminación.

Lunes: visita de Ruth Lorenzo

El lunes se presenta especialmente intenso para los aspirantes de MasterChef y desde el primer minuto van a tener que salir de su zona de confort. En la primera prueba, se enfrentarán a tres Cajas Misteriosas que esconden una selección de ingredientes típicos de la cocina tradicional española, italiana o china.

En la primera prueba, para demostrar que la cocina de vanguardia se basa en la utilización de alimentos tradicionales de manera no convencional, el jurado invitará a tres gurús de estas gastronomías: Dani García, Andrea Tumbarello (3 estrellas Michelin) y José María Kao (3 estrellas Michelin). El reto: crear un plato sorprendente usando de manera innovadora los ingredientes de una de las cajas. Los platos de vanguardia serán catados por los jueces y cuatro aspirantes de MasterChef 10: David, Adrián, Patricia y Teresa.

Quienes no superen con nota este reto, irán a la prueba de eliminación. Los delantales negros reproducirán uno de los postres creados por Samantha Vallejo-Nágera y unos invitados muy especiales: la cantante Ruth Lorenzo, presentadora del talent musical Cover Night y aspirante de MasterChef Celebrity 7; Verónica, subcampeona de MasterChef 10; Yannick, aspirante de MasterChef 10; María, finalista de MasterChef 9; Amelicious, aspirante de MasterChef 9; y Olivia, exaspirante de MasterChef Junior 9. Serán postres tradicionales, pero en una versión actualizada.

El chef Hideki Matsuhisa y la Terremoto serán los invitados de 'MasterChef' este martes.

Martes: visita de La Terremoto de Alcorcón

MasterChef desembarcará el martes en uno de los pueblos blancos de Cádiz, Vejer de la Frontera, donde jueces y aspirantes conocerán la Fundación Montenmedio Contemporánea, el museo de arte contemporáneo al aire libre más importante al sur de Europa. Los equipos cocinarán tapas diseñadas por el chef Paco Doncel y servirán a 80 personalidades del mundo del arte contemporáneo y hosteleros de la zona.

De regreso a las cocinas, les esperará una prueba de eliminación con los sabores del Japón más misterioso. El chef Hideki Matsuhisa (2 soles Repsol) será el encargado de mostrarles el secreto mejor guardado de la gastronomía nipona: el hongo Koji. Se trata de un hongo que aparece tras un proceso de fermentación del arroz, se utiliza para enmohecer determinados ingredientes y les da un sabor muy característico. El reto consistirá en preparar un plato con sabor japonés, que incluya alguna elaboración en donde esté presente el Koji. La Terremoto de Alcorcón, duelista de MasterChef Especial Navidad, intentará inspirar a los delantales negros con su desbordante

creatividad.

