¿Es Mayra Gómez-Kemp un referente drag? Las pruebas que demuestran que sí, y que mucho

Dentro de poco, esperemos que muy poco, ATRESplayer PREMIUM estrena la nueva temporada de Drag Race España, el reality show que busca a la mejor drag queen de un nutrido grupo de participantes. Para calentar motores, el pasado 19 de marzo colgó un especial llamado Meet the queens, en el que se presenta a todas las participantes y se les hace una pequeña entrevista para conocer más su estilo y qué podrán ofrecer durante la competición.

Una de esas concursantes es Pink Chadora, natural del Campo de Gibraltar y afincada en Málaga. Y en su presentación, afirmó que para su drag “tengo muchos referentes. La Mayra Gómez Kemp, Lola Flores, Sonia y Selena, Rebeca ‘Duro de Pelar’...”. Mientras que Lola Flores, o cualquier diva del pop, nacional o internacional, puede parecer algo de lo más normal como referente drag, me enamoró que esta reina citase a Mayra. Y es que, realmente, Mayra tiene todos los ingredientes para ser una fuente de inspiración para las drags del pasado, del presente y también del futuro.

Y es que, para empezar, Mayra Gómez-Kemp fue una de las protagonistas de Rocky Horror Show, un musical de culto que gira alrededor del travestismo y la diversidad sexual. Fue en los años 70, al poco de comenzar su carrera en España, un año antes de que muriese el dictador Francisco Franco. La censura impidió que se estrenase en teatro, pero sí podían representarla en la discoteca Cerebro. “Yo abría la función como acomodadora, invitando a los espectadores a adentrarse en la obra, y también representaba a Magenta, una extraterrestre bisexual, que con toda la ambigüedad que exigía la censura de la época se insinuaba a su propio hermano”, explicó Mayra en sus memorias ‘Y hasta aquí puedo leer’, lanzada en 2014.

Más adelante, Mayra tuvo su propio trío musical, como Beyoncé o Diana Ross. Fue el trío Acuario, que formó durante su primera etapa en Un, dos, tres, responda otra vez, donde ejercía de humorista. Sus compañeras eran Beatriz Escudero y María Durán. Gracias a este proyecto se popularizaron canciones como ‘Esto es el amor’, ‘Dame un beso’ o ‘Rema marinero’. Mayra permaneció allí entre 1976 y 1977, y luego se marcó un Geri Halliwell, y fue sustituida en la girl band por Elia Monteoliva. En 1978 sacó su LP en solitario ‘Una dama’, y como Cher o Madonna, lo firmó con su nombre a secas, sin apellidos: Mayra. No acaban ahí, por cierto, los paralelismos con la diva de Detroit: en este álbum tenía un tema antiabortista, razón por la que fue señalado el ‘Papa don’t preach’ de Madonna.

Y es que Mayra siempre proyectó ser una mujer fuerte y segura de sí misma. Y también fue una pionera, abriéndose paso en un lugar donde, hasta entonces, solo había hombres: el horario estelar de la televisión, la noche. Ella fue la primera comunicadora en estar al frente de un concurso nocturno. “Nadie daba un duro porque los españoles aceptaran a una mujer en prime time en el buque insignia de la cadena, ninguna mujer había presentado un concurso ni en España ni en el mundo”. Algo que lo consiguió gracias a que Chicho Ibáñez Serrador, el creador del mítico Un, dos, tres, responda otra vez, que no aceptó que fuese otra persona la que lo presentase. Comenzó esa andadura en 1982 y duró hasta 1988.

En aquellos años, Mayra se colaba semanalmente en nuestras casas, y demostró ser también una avanzada en la moda. Sus estampados, hombreras, cardados y maquillajes son parte ya de la historia de la televisión, y no se correspondían del todo con lo que se veía en las calles, o los estilismos que llevasen nuestras madres y tías, ni tampoco otras presentadoras de televisión. Así pues, queda claro que Mayra es toda una artista 360, que ha aunado entretenimiento, humor, travestismo y moda en su carrera, y consiguió entrar en terrenos que hasta entonces estaban dedicados exclusivamente a los hombres. Cómo no va a ser un referente drag.

Me gustaría cerrar esta entrevista recordando la entrevista que en BLUPER se realizó a Supremme Deluxe en 2021, ante el lanzamiento de la primera temporada de Drag Race España. Y allí explicó que todo es cuestión de encontrar referentes en lugares más allá de los evidentes. “Yo cuando hago cualquier planteamiento artístico no me inspiro exclusivamente en el drag. Pienso con qué puedo 'contaminarme' y hay mil referentes: Concha Velasco a priori nadie piensa que sea un referente para drag, pero a mí me parece un referente absoluto por cómo sale a un escenario. Raphael también, o Isabel Pantoja, por su forma de andar. La actitud de estos artistas a la hora de salir a comunicar y a contar algo es muy importante. Creo que está bien que no se limite a un determinado colectivo, tenemos que convivir y me parece ideal que todo el mundo se mezcle y haya una diversidad que nos haga pensar y sentir”.

Mayra Gómez Kemp, en 'Un, dos, tres, responda otra vez' (Prointel)

