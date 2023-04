Risto Mejide volverá a abordar la diferencia de edad en parejas en el cierre de 'Viajando con Chester'

Risto Mejide vuelve a la carga. Semanas después de ser objeto de críticas por defender que "el amor no tiene edad" y que Laura Escanes le lanzara un dardo en redes diciendo que esa frase "no tiene que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse", el publicista volverá a abordar este tipo de relaciones en televisión.

Será este martes 11 de abril (22:50h) en la última entrega de la temporada de Viajando con Chester, que contará con la participación de diferentes personajes famosos que forman o han formado parte de este tipo de pareja. Entre ellos, se encuentra el propio conductor del formato, Risto Mejide, que valorará las opiniones vertidas recientemente, algunas muy críticas, en torno a su actual pareja sentimental, 21 años menor que él.

El empresario Javier Rigau, la periodista Pilar Rahola, el estilista e influencer Pelayo Díaz y la actriz Melani Olivares compartirán también sus experiencias personales en torno a esta realidad, que según Mejide viven unos 2 millones de personas en nuestro país y que está sujeta en muchos casos a la estigmatización, la incomprensión y los prejuicios sociales.

Rigau, viudo de la estrella de Hollywood Gina Lollobrigida, recientemente fallecida, inaugurará el especial hablando de su relación de varias décadas con la actriz, 34 años mayor y a la que conoció cuando él solo tenía 15 años. “Tenía el estigma de que me casaba con ella por el interés o por sacar algo cuando yo era mucho más rico que ella”, asegura el empresario.

Por otro lado, la periodista Pilar Rahola contará cómo fue ella misma la que inicialmente estigmatizó su relación con su pareja actual, 10 años menor que ella: cuando fue consciente de su edad, Rahola, decidió interrumpir ese vínculo; sin embargo, el amor entre ambos pudo con esa barrera y ya llevan 25 años juntos. “De golpe en mi vida se quebraba porque mi pareja tenía 10 años menos y eso me comportaría mucho ruido, mucho lío, mucho estigma y yo ya tenía muchos problemas y no quería más. Aún me emociona que ya hace 25 años que estoy con él”, reconoce.

El tercer caso que abordará Viajando con Chester será el del estilista e influencer Pelayo Díaz, quien mantuvo una relación de tres años con el diseñador David Delfín, a quienes separaban 15 años de diferencia. A pesar de haberse separado tiempo antes del fallecimiento del modisto, Díaz confesó en sus redes sociales que había sido la persona más maravillosa que había conocido nunca. “A día de hoy en terapia sigo hablando de mi relación con David, porque me marcó muchísimo”, confiesa.

Por último, el espacio acogerá el relato de la actriz Melani Olivares, que ha mantenido relaciones con un hombre 16 años mayor cuando ella tenía 18 y con otro 10 años menor cuando alcanzó la cuarentena. La intérprete reconoce que no cree en las etiquetas y respecto a la primera de esas relaciones asegura que “estuvimos tres años viviendo juntos en Nueva York y cargaban sobre él”.

Mejor share de las últimas tres temporadas

La novena edición de Viajando con Chester alcanza su desenlace con un promedio en sus 12 emisiones del 7,8% de share y 817.000 espectadores, situándose como la temporada más competitiva de las tres últimas entregas del formato producido en colaboración con La Fábrica de la Tele. Además, es el programa de entretenimiento más visto y con mayor share del prime time de Cuatro del ‘curso’ 2022/2023, solo superado por Planeta Calleja (8,8% y 851.000).

Por otro lado, el programa ha logrado imponerse en su franja a su principal competidor en total individuos (7,8% vs. 5,6%), convirtiendo en positivo su cifra en target comercial (8,5% vs 5,3%) y en jóvenes de 25-34 años (8,1% vs 4,6%). Se ha situado también por encima en el resto de targets de edad, clase social y en 12 de los 14 mercados regionales, con especial seguimiento en Aragón (10,6%), Murcia (10,1%), País Vasco (9,4%), Madrid (9,4%), Galicia (9,3%) y Asturias (9,3%).

