Desvelan una "intoxicación" en la prueba de exteriores de 'MasterChef 11': "Perdí cinco kilos en tres días"

Televisión Española se vio obligada a emitir este domingo la cuarta gala de MasterChef 11, debido a la larga duración que tuvo el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey que disputaron el Athletic Club y el Osasuna. Con el cambio de día, el talent culinario anotó uno de sus peores datos de audiencia, bajando de la barrera del 10% de share y anotando mínimo histórico de espectadores.

La prueba de exteriores, grabada en el Oceanogràfic, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, centró buena parte de la emisión dominical del programa. Sin embargo, lo que parecía una jornada festiva para conmemorar el 20º aniversario del mayor acuario de Europa, se acabó convirtiendo en una pesadilla para una parte de los comensales invitados. Según ha desvelado una asistente en su cuenta personal de Twitter, la cata derivó en una intoxicación alimentaria.

Irene, que así se llama, público horas antes de la emisión de la gala en La 1 su versión sobre lo ocurrido en un hilo con hasta cuatro tuits. En el primero de todos, explica que el programa invitó a los trabajadores del Oceanogràfic a participar en la grabación. "De 70 personas, más de la mitad acabamos intoxicadas", escribe mostrando una captura del programa en la que aparece con cuatro compañeras.

[Una concursante de 'MasterChef' sospecha sobre la identidad de Fray Marcos: "Creo que es un actor"]

Desvela que todas acabaron con "gastroenteritis" y que "la noche siguiente tuve que ir a urgencias a que me inyectasen Primperan en el culo para poder cesar de vomitar". "Perdí cinco kilos en tres días", asegura explicando después que tuvieron que ausentarse de su puesto de trabajo. "Mi empresa informó a MasterChef de lo sucedido. Los siguientes días no pudimos ir a trabajar. Nos llamó Salud Pública para investigar lo sucedido pero la cosa no llegó a nada".

Irene dice que "ni siquiera han tenido la decencia de escribirnos para pedir disculpas" y acaba su enfado de una manera muy irónica: "Gracias MasterChef por la peor experiencia gastronómica que he tenido en mi vida. Ya que estamos os animo a investigar un poco más también la relación de MasterChef con la ganadería intensiva. Besis!". Hay que decir que la mujer ha protegido su cuenta a lo largo de la mañana, después de que su hilo se viralizara. Es por eso, por lo que tenemos que adjuntar capturas de sus tuits.

MasterChef 11

MasterChef 11

En tal prueba de exteriores, MasterChef homenajeó al mundo marino con un menú de la chef Rakel Cernicharo y que estaba formado por los siguientes platos: Viaje a la India con clotxina valenciana (con mango y especias de la cocina hindú); moluscada valenciana con ostra, almeja, salsa romescu y pesto a base de algas; suquet tahi de lubina, un guiso con coco, dátil y cacahuete y tarta de queso japonesa y algas.

Desde Bluper hemos querido preguntar por lo sucedido en la prueba de exteriores a Shine Iberia, productora que está detrás de MasterChef 11. Sin embargo, la compañía ha optado por mantenerse en silencio al respecto y no hacer ningún tipo de comentario por el momento.

Sigue los temas que te interesan