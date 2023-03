Laura Madrueño sufre un golpe de calor en la gala de 'Supervivientes': "Casi me caigo en directo"

La presentadora de Supervivientes 2023, Laura Madrueño, sufría un problema de salud en la última gala del reality. La comunicadora, que se encontraba en mitad de un juego de recompensa con los concursantes, confesaba haber sufrido un golpe de calor mientras los participantes disputaban la competición.

Todo sucedía mientras los 'fatales' y los 'royales' realizaban una dura prueba bajo el sol hondureño, en la cual se disputaban la playa en la que iban a convivir los próximos días. Jorge Javier Vázquez, presentador del realiy desde España, daba paso a publicidad sin esperar lo que su compañera iba a confesar minutos después.

Tras la pausa y 'abrir micrófonos' en Honduras, Madrueño tomaba la palabra para contar a todos los espectadores qué le había sucedido. "Os lo cuento para poner en valor el esfuerzo titánico que están haciendo nuestros concursantes. En la última conexión casi me caigo en pleno directo, porque se me ha nublado la vista y me ha dado un golpe de calor", confesó la periodista ante el asombro de Vázquez.

La presentadora quiso dejar claro que no contaba lo que le había sucedido para darse importancia, sino para poner en valor a los concursantes. La prueba que estaban disputando es bien conocida por la audiencia, y consiste en que dos supervivientes se aten con una goma y corran en dirección opuesta para plantar una bandera de su color a cierta distancia.

"Imaginaros. Yo estoy hidratada, alimentada y descansada. No os podéis imaginar lo que es estar aquí en estas condiciones de humedad, de temperatura con nuestros supervivientes.Yo no soy un ejemplo, el ejemplo son ellos. Hemos acabado en el anterior duelo todos en el suelo", declaró la comunicadora. Además, añadía que en ese momento, en la playa donde se encontraban había un 80% de humedad.

"Ostras, Laura, que no lo sabía... No lo sabía", respondía el presentador. Segundos después, el de Badalona le preguntaba si se había puesto nerviosa por la confesión que le había hecho al comienzo del programa. Y es que Vázquez bromeó con que quiere el contacto de la pastora evangélica que apareció en el acto del Partido Popular, para que le ayude a "enamorarse" de Laura Madrueño.

