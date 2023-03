Lidia Torrent deja 'First Dates' para afrontar nuevos retos: "Ha sido un máster de vida y profesión"

First Dates pierde a uno de sus rostros históricos. Lidia Torrent ha anunciado que se va del dating de Cuatro para afrontar nuevos retos profesionales. "Cierro un ciclo en First Dates que ha estado lleno de buenos momentos y experiencia inolvidables. Todo el equipo ha sido mi familia durante estos años en los que hemos compartido infinitas horas de grabación", escribe en un storie de Instagram.

"Formar parte de este proyecto ha sido un sueño, además de un máster de vida y profesión", continúa Torrent que acaba con palabras de agradecimiento a la productora del programa y a la cadena: "Después de siete años termino esta etapa con ganas de defender nuevos retos y proyectos, agradecida por tanto y por todo. Gracias @warnerbtostves @mediasetcom @cuatrotv. Seguimos!!".

Desde que First Dates se estrenara en Cuatro hace siete años -el 17 de abril de 2016- Lidia ha sido la miembro del staff más conocida. De hecho, la productora supo premiar su buen trabajo como camarera del restaurante confiándole el papel de Carlos Sobera cuando al presentador se le solapaban otros proyectos de Mediaset España.

La catalana había reaparecido hace poco en First Dates, pues había sido baja después de ser madre de Elsa, su hija junto a Jaime Astrain. Precisamente, el programa recurrió de su madre, Elsa Anka, para sustituirla. Con la baja confirmada de Lidia, también se cierra la etapa de la popular presentadora de 57 años en el dating que visibiliza el amor sin distinción de raza, género o religión.

Tras la marcha voluntaria de Lidia Torrent, First Dates inicia una nueva etapa con el fichaje de Laura Boado. Se trata de una cara conocida por parte de la audiencia de Mediaset, pues participa en La isla de las tentaciones 6. La modelo compostelana ya se encuentra grabando junto a Matías Roure y las gemelas Cristina y Marisa Zapata, y comenzará a aparecer en pantalla en las entregas que se emitirán a partir de finales de mayo.

Así es Laura Boado, la sustituta de Lidia Torrent

"Es un sueño para mí estar en un programa como este, lo sigo desde su estreno", son las primeras palabras de Laura, que tendrá que acompañar a los solteros a la mesa, atenderles durante su velada, así como ser partícipes de sus primeras impresiones. "Tengo ganas de aprovechar esta oportunidad increíble que me han dado para crecer personal y profesionalmente en un programa que me encanta".

En el reality de Telecinco, Laura Boado participa junto a chico, Alejandro Pérez. Sin embargo, en las últimas entregas está muy cerca de caer en la tentación por culpa de Saúl Pina, el que fuera pretendiente de Violeta Mangriñán en Mujeres y Hombres y Viceversa. Su conexión es cada vez mayor, y así se lo han comunicado en una conversación que tuvieron. "Me encantas. Si no, no estaría así contigo. Y creo que tú piensas lo mismo. Me conozco, y no pensé que me fuera a pasar esto ni de coña", le dijo ella a lo que él confirmó: "Tú también me gustas".

Laura Boado se incorpora al staff de 'First Dates' tras pasar por 'La isla de las tentaciones'.

