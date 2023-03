Ortega Cano, tras los pasos de Rocío Carrasco: el torero reaparece en un programa de Televisión Española

Ortega Cano será el protagonista de este viernes (21.25) en Plano General, el programa que dirige y presenta Jenaro Castro en La 2. El torero sigue así los pasos de Rocío Carrasco, después de que esta participara en el programa especial de Días de tele con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Su reaparición fue muy comentada, después de pasar a formar parte de la 'lista negra' de la nueva cúpula de Mediaset España. De hecho, el nombre de Ortega Cano también figura en ella, por lo que ningún programa del grupo audiovisual puede hablar de ellos.

El diestro que toreó más de 1.200 corridas, apodado "el Frank Sinatra de la tauromaquia" por haber toreado en Las Vegas, afirma que para él, "Rocío Jurado sigue viva porque cuando estoy bajo de ánimos hablo con ella y le pido que me ayude".

A punto de comenzar la Feria de San Isidro de Madrid, Ortega Cano define a Morante de la Puebla como el mejor torero actual y afirma que quien no tiene "cornadas es porque se arrima poco". El diestro agradece a su exmujer Ana María Aldón haber estado a su lado cuando fue encarcelado por un atropello mortal y explica que, aunque se le ha acusado de no darle "suficiente cariño, eso no es verdad".

Tras haber recibido varias veces la extremaunción, Ortega Cano confiesa que se morirá torero y destaca su papel como padre y marido. El maestro del toreo confiesa que su "sueño sin realizar es que haya paz en el mundo" y pide a los antitaurinos que "también estén pendientes de aquellos que andan necesitados". Ortega Cano expresa la devoción por su madre Juana, no se considera machista y dice admirar "que una mujer sea capaz de traer hijos al mundo".

Quien fuera una de las figuras más relevantes y mediáticas del torero se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicaba al aspecto biográfico de los invitados, en la que habla su hija Gloria Camila), Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de los entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).

