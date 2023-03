Miguel Frigenti sufre una caída en ‘Sálvame’ disfrazado de Spiderman: “Que me traigan ibuprofeno”

Hubo un tiempo en que los accidentes se sucedían sin parar en Sálvame. Tanto como para que se llegase a hablar, aunque fuese en tono de broma, de “la maldición de Sálvame”. Y es que algunos de sus colaboradores han sufrido estrepitosas caídas en el programa, siendo los casos más recordados el de Belén Esteban, que tuvo que ser operada de la pierna, o Chelo García-Cortés, que resbaló durante el desfile de la Sálvame Fashion Week.

Tras unos meses de calma, este lunes el plató volvió a presenciar un nuevo accidente, que parecía algo sin importancia, pero que provocó que uno de sus colaboradores acabase pidiendo medicación para el dolor en pleno directo. Se trató de Miguel Frigenti, quien iba disfrazado de Spiderman, pues todos los colaboradores acudieron a su puesto ataviados de superhéroes.

Todo sucedió durante un momento en el que todos se habían levantado a recibir a Rafa Mora, quien tenía una información sobre Anabel Pantoja y Belén Esteban, quienes habían estado juntas en Canarias por el Carnaval. Al volver a su sitio, Frigenti se caía del asiento, y Carmen Alcayde acudía rauda a su ayuda.

[‘Sálvame’ ya tiene su nuevo culebrón: el presunto romance de Carmen Alcayde y Canales Rivera]

“Spiderman, no has sacado la telaraña para que no te cayeras”, decía de broma la presentadora Adela González. Frigenti en un primer momento dijo estar bien, pero luego advertía: “Se me va a hinchar la muñeca”. “No debería haberme puesto el disfraz, lo he dicho”, lamentaba el que fuese concursante de Secret Story. Tras el pequeño accidente, Miguel Frigenti pidió que le llevasen su amuleto, y Kiko Matamoros le respondía que eso le sucede a la gente supersticiosa.

De nuevo, Frigenti pidió ayuda. “Que me traigan un ibuprofeno, por favor, que se me está inflamando la muñeca”, solicitaba, y explicaba que lo que ha sucedido se debe a que “el disfraz escurre”, algo que Adela Gonzalez confirmó. A pesar del problema, Miguel aguantó en su puesto de trabajo sin ausentarse.

Claro que sí! Sobre todo Frigenti … 🥴🙈 pic.twitter.com/ZB1eBPFd7p — Yara 🐉🐾🇪🇸💚🔱🎶 (@DelDefensora) March 20, 2023

Finalmente, la información que iba a dar Rafa Mora era que Anabel Pantoja dejó tirada un buen rato a Belén Esteban en Canarias para verse con un chico que ahora mismo tiene pareja. Pero su forma de contarlo sin mojarse, pues todo apuntaba a Omar Sánchez, hizo que algunos de sus compañeros le atacasen. “Qué mierda de noticia es esta”, llegó a exclamar Gema López.

