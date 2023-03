La respuesta de Rubiales a Risto sobre la bochornosa entrega de medallas de la Supercopa femenina.

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), fue uno de los protagonistas de la entrega de Viajando con Chester que Cuatro emitió este miércoles. Risto Mejide se desplazó hasta Motril, en Granada, para descubrir a la persona que hay detrás del dirigente y para encontrar respuestas a las polémicas más sonadas en las que ha estado envuelto en los últimos tiempos.

Una de ellas fue la entrega de medallas de la Supercopa femenina. La imagen fue más que vergonzosa, pues las jugadoras del equipo ganador, el FC Barcelona, tuvieron que recoger sus propias preseas, que estaban colocadas sobre una mesa situada en el césped del Estadio Romano José Fouto. Nadie de la RFEF acudió para entregarlas, como sí ocurre en la categoría masculina.

"¿Crees que la mujer está en igualdad de condiciones que el hombre en el deporte?", preguntó primero Mejide a un dubitativo Rubiales. "Díselo a las ganadoras de la Supercopa. ¿Por qué tuvieron que ponerse ellas mismas las medallas", insistió Risto. "Igual que a los ganadores de la Copa del Rey", respondió primero Rubiales para después explayarse.

"A nivel de imagen fue desastroso, no lo voy a negar. Cuando vi que las jugadoras estaban recogiendo de la mesa sus medallas, miré hacia atrás y a la persona de protocolo le dije '¿quién ha hecho eso? Esto está fatal y nos van a matar", aseguró siendo interrumpido por el publicista: "Hablas de la imagen y eso ya me preocupa". "No te preocupes porque me vas a comprender", espetó Rubiales que continuó dando la versión de la Federación. "Cuando empieza la entrega de trofeos, lo que me dicen a mí es que se va a hacer exactamente igual a la ceremonia de la Copa del Rey de los chicos, donde no se les puso la medallas a los chicos y donde se les dio exactamente igual a las chicas en el terreno de juego".

RIsto Mejide se desplazó a Motril para hablar con Luis Rubiales, presidente de la RFEF.

"¿Qué es lo que pasa? Que cinco días antes hemos entregado las medallas en la Supercopa masculina, y se compara con la femenina. No es una cuestión de discriminación", sentenció insistiendo en que él siguió las instrucciones de protocolo. "Fue una tremenda cagada", llegó a reconocer Rubiales.

Fue entonces cuando Risto le preguntó que por qué no había salido a dar la cara y a pedir perdón. "Como máximo responsable, lo asumo. No hay que volver a hacerlo", contestó sacando pecho de que hoy día hay un total de 100.000 licencias federativas de mujeres, por las 44.000 que había cuando llegó y que en puestos directivos hay el mismo número de mujeres que de hombres. "Mientras que en Administraciones públicas hay brecha salarial, en la Federación no existe. Llevamos trabajando muy duro y una imagen así te tira por tierra", remató.

Las campeonas de la Supercopa tuvieron que ponerse ellas mismas sus medallas.



