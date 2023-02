El mensaje de Maite Galdeano a las víctimas de violencia de género: "Tenemos fuerza suficiente"

La segunda edición de Pesadilla en El Paraíso ponía su broche final este jueves 23 de febrero con un debate donde se citaron todos los participantes de la edición y, por su puesto, su ganador, Borja Estrada, que se enfrentó a las polémicas que han rodeado el reality.

Además, el programa de Telecinco revivió junto a algunos de los exgranjeros algunos de los momentos del programa. Maite Galdeano fue una de ellas, que comenzó rememorando sus "buenos" momentos. "Los veo y me rio. Mis fans están encantados. Me idolatran. Me apoyan a tope y eso es la fuerza absoluta que necesito para seguir adelante", apuntaba.

Aunque el programa de Mediaset España también ha revivido algunos de los momentos más delicados de la convivencia, como cuando desveló una de las peores etapas de su vida. "Yo iba al instituto y conocí a quién no tenía que haber conocido. Me quedé embarazada muy joven ya los cinco meses me casé. Llevé una vida llena de maltrato, de tristeza y de mucho sufrimiento. Todo lo que ganaba, que era bastante capital, se lo gastaba el en bingos, en casinos…de lo peor...", se podía escuchar en el vídeo emitido.

'Pesadilla en el Paraíso'.

"Una no se recupera de algo así porque te deja trastocada total. Empecé a crecerme y a empoderarme. A creer y a confiar en mí y son las tablas que me dieron fuerza y fortaleza para seguir adelante", añadían.

Tras la emisión, Galdeano se explayaba sobre su historia en el plató. "Es verdad que la vida de atrás me marcó bastante. No estuve con la persona indicada pero el destino es el que te marca la vida muchas veces y es inevitable", aseguraba. Además, confiesa que lo que le hizo "salir de esa crisis fue la fortaleza que tengo, la entereza, luchar, que siempre he sido muy trabajadora y he ido de frente. Y confiar en mí, que cuesta mucho, porque un personaje así te deja anuladísima. Necesité ayuda psicológica".

Ante su testimonio, Carlos Sobera le pedía que mandara un mensaje de apoyo a todas las mujeres que sufren violencia machista. "Merece la pena arrancar con esa vida totalmente, seguir adelante, que tenemos fuerza más que suficiente y si no podemos hay que ponerse en manos de un profesional para que nos ayude a encarrilar nuestra nueva vida que seguro es muy bonita y fantástica", decía.

Sigue los temas que te interesan