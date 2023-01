Izan Llunas, hijo y nieto de artistas: "Me encantaría ir al Benidorm Fest, pero quiero prepararme bien"

Por sus venas corre sangre de artistas. Su abuelo es nada menos que Dyango y su padre es Marcos Llunas. De ahí que no sea extraño que Izan Llunas ya cantara antes de hablar. "Viniendo de una familia de artistas es lo que tiene", confiesa sonriente el joven a BLUPER con motivo del lanzamiento de su nuevo individual, Loba.

De ellos, que siempre le han dado su apoyo para ser cantante, ha aprendido que hay "que tener los pies en la tierra. Siempre me lo han dicho desde pequeño. Está bien tener una familia que entienda de esto. Lo importante es ser buena gente".

Su primer recuerdo musical de pequeño es cantar No One, de Alicia Keys. "Yo cantaba eso antes de hablar. Mi padre se quedaba flipando. Igual no decía las palabras, pero hacía la melodía. Y daba risa. Imagínate un niño de dos años cantando esa canción".

[De padres eurovisivos, hijos artistas]

"Me da mucha nostalgia cuando me veo, me encanta verme y ver el proceso que hago. Y la voz, que cambia un montón. Yo no soy el mismo de hace dos años. Y el cambio de look. Estoy teniendo una evolución. Me estoy buscando. Lo más difícil de un artista es encontrar cuál es exactamente tu estilo", se sincera el joven de 18 años.

Y en ese proceso está, estudiando producción musical en Madrid y empezando a componer. "Desde pequeño yo siempre empecé a tocar el piano y ahí ya hacía mis cosillas. Pero componer bien, estoy empezando ahora".

"Ahora mismo estoy estudiando producción para conocer un poco mi mundo mejor. Es muy difícil y luego encima que a mí, sinceramente, me cuesta mucho estudiar. No es que no me guste, pero me cuesta. Pero es una manera de entender tu mundo. Todo lo que sea aprender es lo mejor para entender todo", comenta.

Lecciones como las que aprendió en La Voz Kids, su primera gran experiencia con el mundo de la música y la televisión. "Antes del programa yo cantaba en bares y decidimos mirar lo del programa. Recuerdo que al principio estaba bastante nervioso. No era lo mismo cantar en un bar a pisar un escenario con cámaras, cientos de personas, coaches como Bisbal, Orozco o Rosario que se tienen que girar... Pero salió bien: se giraron los tres".

Allí acudió junto a su padre, que le ayudó en todo momento a que pudiera brillar sobre el escenario. "Me pensé mucho la canción porque tenía que ser una canción que se adapte a ti, que seas tú y con la que te puedas lucir. Estuvimos un tiempo buscando una canción".

El Sol de México

Izan Llunas.

Y tras aquello llegaría su gran oportunidad, la serie Luis Miguel, donde interpretaría a El Sol de México de niño. "Yo estaba tranquilo y feliz, pero la interpretación fue algo súper espontáneo. Nunca la había hecho y de repente me salió súper bien y a la gente le guste".

"Cuando desde el equipo de la serie vieron imágenes mías de La Voz Kids y las comparaban con Luis Miguel, vieron que me parecía mucho y empecé a hacer el casting a través del teléfono con mi padre. Tenía que imitarlo, cantar... Tenía que aprenderme una canción de un día para otro".

Una experiencia que recuerda con cariño. "Fue increíble, los actores, todo perfecto. Tuve que cambiar de país, lo hice en la Ciudad de México donde estuve dos meses ahí grabando, pero salió perfecto. Fui con mi padre. En todo momento me hicieron sentir como en casa. Obviamente a veces extrañas un poco a la mamá o a tu hermano, pero todo salió bien".

¿Y dónde se ve en unos años? "Si puedo pedir, me gustaría que mi música se escuchase por todo el mundo, que la gente me conociese por mi música. Ojalá hacer conciertos para llenar un estadio. O colaborar con Justin Bieber. O María Becerra".

¿Y el Benidorm Fest cerrando así el círculo que inició su padre en 1997? "Me encantaría ir. Pero quiero prepararme bien porque quiero que, cuando la gente me vea, sea algo que sea un buen show y me represente.

