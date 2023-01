Cristina Pedroche, dolida ante las críticas recibidas por presentar 'Password': "Me han dicho burradas"

Esta misma semana se conocía el nuevo proyecto profesional de Cristina Pedroche, y es que la madrileña se pondrá al frente de Password, el mítico concurso que triunfó hace más de una década y del que se supo que iba a estar presentado por Luján Argüelles.

Lo que la colaboradora de Zapeando no se esperaba después de ser rechazada para capitanear el concurso, era que Argüelles acabaría abandonando el proyecto, debido a que no lo podrá compaginar con un nuevo programa que prepara para La 1 de TVE, y Pedroche haya sido designada finalmente para presentar Password.

"Hace tiempo hice un casting para una cosa y hoy me han dicho que no. Al principio me he puesto un poco triste, porque creo que era perfecto para mí. Yo sé que me salió muy bien y que podría darle un aire nuevo e interesante", escribía Pedroche en su día antes de ser la elegida.

Cristina Pedroche en 'El Hormiguero'.

Lo que la presentadora no se esperaba era la 'revolución' que hubo en redes cuando se reveló su nombre. Unos comentarios muy negativos y ofensivos que le han terminado por afectar, y no ha dudado en compartir su dolor en un post de su Instagram.

"Me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios. Hoy casi sin querer he estado leyendo las burradas que me ponen en Twitter a raíz de la noticia de que voy a presentar un nuevo programa, y, no os voy a engañar, me duelen", comentaba en referencia a Password.

"Me duele que se critique sin verlo, sin darme una oportunidad, que parezca que nadie se alegra o incluso que me deseen mala suerte. Y repito, me duele, pero a ese tipo de críticas estoy más acostumbrada (no por eso duele menos) pero no sé si estoy lista para enfrentarme a críticas sobre mi cuerpo por el embarazo o cosas peores que no quiero ni mencionar", continuaba.



Además, Pedroche hace hincapié en que su trabajo no es solo "las redes sociales", y que no dudará en cambiar el rumbo de sus cuentas si las críticas le comienzan a afectar a nivel personal. "Sintiéndolo mucho tanto mi Instagram y las otras redes sociales pasarán a ser únicamente sobre mi trabajo. Pero me da miedo…", sentenciaba.

