Cristina Pedroche consigue el proyecto que era "perfecto" para ella: presentará 'Password'

"Hace tiempo hice un casting para una cosa y hoy me han dicho que no. Al principio me he puesto un poco triste, porque creo que era perfecto para mí. Yo sé que me salió muy bien y que podría darle un aire nuevo e interesante".

Con estas palabras Cristina Pedroche se sinceraba hace unas semanas en Instagram tras ser rechazada para un proyecto profesional. Poco después se sabía que este proyecto en concreto era Password, el mítico concurso que triunfó hace más de una década y del que se supo que iba a estar presentado por Luján Argüelles.

Pues bien, caprichos del destino han querido que Argüelles haya tenido que abandonar el concurso de Antena 3 debido a que no lo podrá compaginar con un nuevo programa que prepara para La 1 de TVE, y Pedroche haya sido designada finalmente para presentar Password.

[Elena Furiase, harta de la “coñita” viral de “abril/cerral”]

Así lo adelanta Vertele, que explica que Argüelles se encuentra actualmente grabando Brigada Tech, un nuevo programa destino al prime time de la televisión pública producido por Señor Mono (Mónica y el sexo, Acoustic Home) y en el que la presentadora recorrerá diferentes pueblos de España junto a tres ancianas para realizar distintas iniciativas y planes relacionadas con la digitalización

Este compromiso, adquirido previamente al del concurso de Antena 3, ha hecho que sea incompatible para la presentadora hacerse cargo de Password ya que éste es un formato diario y desde RTVE se le había solicitado que no coincidiesen en emisión ambos programas.

De esta manera, Atresmedia ha tenido que elegir rápidamente a una presentadora ya que su intención es comenzar a grabar el concurso en las próximas fechas. La elegida ha sido finalmente Pedroche ya que, como bien comentó ella en redes, realizó una gran prueba de casting.

La de Vallecas suma así un nuevo proyecto a su currículum tras haberse hecho cargo de programas como Pekín Express, Love Island, Tú sí que sí, Dentro de, o Top 50. También es una de las colaboradoras estrella de Zapeando.

Archivado en Antena 3, Atresmedia, Cristina Pedroche, Luján Argüelles, Televisión

Juan M. Fdez Almendralejo, Badajoz (1984). Periodista. Creador y fundador de BLUPER, la sección de Televisión de

EL ESPAÑOL. Antes estuve en Vanitatis, 20 Minutos, Reuters, Non Stop People y Cazamariposas (Divinity). También he colaborado en varios programas de televisión.

Sigue los temas que te interesan