Anne Igartuburu llama “impresentable” a Juan del Val en una conexión en directo en ‘La Roca’

El programa La Roca tiene una sección llamada ‘El club de los ofendidos’, en el que la gente puede responder a Juan del Val por alguna de las opiniones más agresivas que suelta en el programa. Este domingo, Anne Igartiburu fue la protagonista del apartado, pero no participó en calidad de presentadora o actriz, sino como coach, materia en la que comenzó a formarse en 2009.

Todo comenzó unas semanas atrás, cuando Juan del Val preguntó: “¿Para cuándo una ley para que detengan a todos los coaches?”. Sin embargo, al tener en directo a Anne reformuló su pregunta: “Todos los coaches deben ir a la cárcel menos Anne Igartiburu”, afirmó.

La futura concursante de Tu cara me suena dejó muy claro por qué había decidido entrar en directo con Nuria Roca, a través de videollamada. “Nuria, yo te adoro, me encanta estar en La Roca, pero tu marido es un poco impresentable”, fueron las primeras palabras de la vasca. Reconoció que también “adora” a Juan del Val, pero criticó su “poca fe en el autoconocimiento y en el universo coach” y recalcó que al periodista “le gusta meterse con todo el mundo”. A pesar de todo, Anne reconoció que “ha hecho mucho mal mucha gente que dice que es coach y luego no tiene ni idea de por dónde le da el aire”.

En todo momento, el tono de Anne Igartiburu estuvo cargado de humor, y realizó una propuesta a Juan del Val para enterrar el hacha de guerra. “Mira, tú me mandas un libro tuyo y yo te mando el mío dedicado, para que encuentres la luz y para que sepas que tienes que pensar en positivo”, decía la comunicadora, lo que provocaba las risas en el plató.

Hay que destacar que Anne Igartirburu ha hablado de su faceta de coach en varias ocasiones en televisión. Una de ellas fue el pasado abril, precisamente en laSexta, dentro del programa Encuentros inesperados. Entonces explicó a Mamen Mendizábal que “es importante echar mano de alguien que crees que te puede acompañar en momentos importantes y para eso son los coaches en realidad”. “La palabra coach significa el transporte, el carruaje que te lleva de un sitio en el que estás a un sitio deseado y no es precisamente ni ayuda psiquiátrica ni psicológica. Sino un acompañamiento con herramientas”, añadía, sobre el oficio que compagina con su faceta televisiva.

