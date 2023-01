Formatos internacionales que debería contemplar Telecinco por sus carencias en entretenimiento

'The X Factor Celebrity'.

Con un Got Talent en horas bajas, aunque recientemente ha sido renovado por una nueva edición, a Telecinco solo le queda Supervivientes como gran formato de entretenimiento para su prime time. Una situación que dista y mucho de la de Antena 3, su más directa competidora y actual líder de audiencia de la televisión en España: La Voz, La Voz Kids, Tu cara me suena, El Desafío, Mask Singer, Atrapa un millón, El círculo de los famosos, The 1% Club, ¿Quién quiere ser millonario?...

Dejando a un lado La isla de las tentaciones por su carácter más de dating show y con el gran fracaso que ha supuesto el estreno en España de Para toda la vida: The Bachelorette, Telecinco tiene un serio problema en lo que a grandes formatos se refiere.

Una prueba fehaciente es el reciente estreno de la segunda edición de Pesadilla en el paraíso pese al fracaso de la primera. Algo que no hace otra cosa que confirmar la falta de recambios que padece la cadena. También el hecho de que, durante el último trimestre de 2022, haya dedicado incluso tres primes times a Pesadilla en el paraíso o a La isla de las tentaciones.

Telecinco necesita mirar fuera. País por país. Comprobar qué formatos están triunfando en el mercado internacional y, cómo no, invertir. Y es que, inmersa en su peor crisis de audiencia histórica, los últimos estrenos de la cadena parecen fruto de la improvisación. Con 25 palabras, Reacción en cadena, la promo del nuevo programa de Paz Padilla, emitir un formato tan poco potente como Pesadilla o grabar de forma casi ininterrumpida La isla de las tentaciones, da la sensación de que Telecinco opta por una televisión demasiado low cost, con una enorme política de ahorro de costes y que no invierte en grandes formatos. Los espectadores no esperan ver un formato sobresaliente cuando Telecinco estrena algo y luego esto, en los índices de audiencia, se nota.

Telecinco necesita que el espectador, al igual que ocurre con Supervivientes o cuando trajo La Voz a España, sepa que está delante de un formato en mayúscula. Y por ello nada mejor que analizar bien de cerca que formatos están triunfando en el mundo o aquellos que triunfaron en el MIPCOM, el Mercado Internacional de Coproducción y Contenidos de Entretenimiento…

'The four: Battle for Stardom'

Cuatro cantantes tienen que luchar por mantener su puesto en el programa gala tras gala. Los cuatro artistas seleccionados deben defender su talento delante de cuatro jueces famosos ante la llegada de nuevos candidatos que pueden ocupar su posición en el programa.

'Monte Bianco'

Emitido por Rai 2, este programa es una mezcla entre Supervivientes y Pekín Express. En él, un grupo de famosos deben demostrar su destreza en la montaña y la escalada, viviendo situaciones complicadas y, además, concursando de manera individualizada. Eso sí, todos con un guía de montaña como acompañantes. Una manera también de conocer al famoso en otro contexto y sus opiniones y sentimientos, solo, frente a la cámara que le sigue.

'Not a Star Yet'

Un programa donde los concursantes son 'hijos de' que compiten sobre el escenario para conseguir una oportunidad como cantantes siendo juzgados por su talento y no por su nombre. Algunos de sus padres y madres están presentes en plató para comentar las actuaciones. Y el jurado, cómo no, debe ir eliminando.

'Desperate last resort'

Con famosos o anónimos, este formato es una vuelta de tuerca más a Supervivientes, pero con una salvedad: los participantes pueden sabotearse los unos a los otros para conseguir ganar el reality, lo que provoca enormes disputas y enfrentamientos.

Prueba en Fool Us

'Fool Us'

El primer talent show protagonizado por magos y cuyo jurado también son, cómo no, magos y que está siendo todo un éxito en Estados Unidos. Como curiosidad, Jandro, excolaborador de El Hormiguero, ha sido el único mago español en ganar este programa.

'All Together Now'

Un programa de Endemol Shine Reino Unido, estrenado en 2018 en la BBC, donde cada concursante tiene que conseguir que la mayoría de un grupo de 100 cantantes se unan a cantar su canción para permanecer en el concurso. Se ha adaptado en Brasil, Dinamarca, Australia, Polonia o Rusia, pero no en España.

'The X Factor: Celebrity'

Una nueva versión del programa que ya en su día fue emitido por Cuatro, durante las dos primeras ediciones, entre 2007 y 2008, y en su tercera edición, en 2018, por Telecinco. Ha sido un éxito en la cadena ITV y busca relanzar a la fama a artistas musicales.

'Master Class'

Un gran formato blanco que ha arrasado en países como China, Uruguay, Hungría y Grecia. En él, 16 niños cantan temas clásicos sin competición y solo con comentarios positivos desde una escuela de música guiados por cuatro reconocidos artistas que hacen a su vez de profesores. Una historia de superación que ha emocionado a crítica y público.

'Artistas del maquillaje'

En este concurso, los aspirantes a artistas del maquillaje se enfrentan a coloridos retos para ganarse un hueco en el sector de la belleza. Un concurso de gran tensión donde conseguir maquillajes espectaculares en tiempo récord.

I Love Money, un éxito en EEUU

'I Love Money'

Emitido durante cuatro exitosas temporadas en VH1, en Estados Unidos, en I Love Money una serie de concursantes se enfrentan a retos físicos de extrema dureza organizados en grupos o de manera individual para gana 250.000 dólares.

