'25 palabras' y 'Reacción en cadena', dos concursos que necesitan una carrera de fondo en Telecinco

Desde este 2 de enero, Telecinco doblaba la emisión de Reacción en cadena. El concurso presentado por Ion Aramendi es uno de los formatos que más problemas de audiencias tiene en su franja. Su emisión coincide con Pasapalabra, imbatible, con una media de cuota de pantalla que supera el 20% y unos espectadores cuyas cifras sobrepasan siempre los dos millones, algo que pocos programas logran en la televisión en abierto actual.

Dado que La 1 tiene muy asentada también esa franja con Aquí la tierra, que va a caballo entre el 9% y el 10% de share, siendo la alternativa habitual del concurso presentado por Roberto Leal; el canal de Fuencarral ve esa franja horario como su eterno quebradero de cabeza. Desde que en octubre de 2019, el icónico concurso detuviese su emisión en Mediaset por una decisión judicial y este formato regresase a Atresmedia, tras lograr un acuerdo con ITV Studios Global Entertainment; Telecinco ha visto cómo esa franja horaria de su parrilla se ha convertido en un gran agujero negro en el que cada formato que ha estrenado no ha funcionado.

Desde concursos como El tirón, El precio justo o Alta tensión; a magacines, como Ya son las ocho; o telenovelas, el caso de Café, con aroma de mujer. Nada ha funcionado. Solamente el estirar Sálvame dos horas más, pasando a ser un formato que durase hasta las 21:00 horas, cuando su emisión comenzaba a las 16:00. Por supuesto, Mediaset ha buscado la manera de crear una menor dependencia del espacio de corazón, su formato más emblemático y el que más desgaste ha sufrido, justamente por haberse convertido en el comodín para la parrilla de la tarde.

Tanto la llegada de 25 palabras, con Christian Gálvez a la cabeza (quien fuese, precisamente, el presentador de Pasapalabra en su etapa en Telecinco); como Reacción en cadena no están funcionando como se esperaría. Cierto es que el concurso de Aramendi se daba por hecho que lo iba a tener mucho más complicado; pero tampoco el de Gálvez está respondiendo como debiese, dado que ha sido superado tanto por Y ahora, Sonsoles como por El cazador; a pesar de haber tenido un debut prometedor, un 11,5% de cuota y 1.110.000 televidentes.

Las cifras tanto de 25 palabras como de Reacción en cadena han ido a la baja. El primer concurso llegó a marcar el pasado 30 de diciembre un 8,1% de share y 758.000 espectadores; mientras que el segundo obtuvo un 6,3% de cuota y 673.000 espectadores. El formado presentado por Gálvez sí que logra mejorar las cifras que obtenía Sálvame Sandía, a pesar de la bajada, pero el liderado por Aramendi ha empeorado los datos de esa franja.

De ahí, que Telecinco haya optado por querer impulsar el formato con una doble emisión en el Access Time, un experimento que le permite ver también si el programa puede tener opciones, ya que aprovecha las vacaciones de El Hormiguero, un formato imbatible también en esa franja, pero en la que no tiene alternativa.

Más allá de este experimento, algo que debería tomar en cuenta Mediaset es que los concursos necesitan un tiempo para afianzarse y así congregar a una base de público fiel. Y, para ello, basta que tome nota de El cazador. El concurso de Mediacrest para La 1 no tuvo un comienzo fácil. El programa debutó en febrero de 2020, en un momento en el que competía contra Ahora caigo y, a partir de mayo, rivalizó con ¡Boom!, además de Sálvame. Presentado, precisamente, por Ion Aramendi, el concurso tuvo paupérrimos datos de audiencia, con una media del 6,2% de cuota y apenas 652.000 espectadores.

En TVE, optaron por dejarle un amplio margen y eso fue precisamente lo que ha convertido a El cazador en uno de los formatos más sólidos de las tardes. Paulatinamente, ha ido ganando en audiencia. En 2021, ya subió al 7,9%-8,7% de share y 800.000 espectadores. A pesar de la marcha de Aramendi en marzo del pasado 2022 y su sustitución por el gallego Rodrigo Vázquez, la línea ascendente no ha pasado, llegando a firmar, durante la etapa de la emisión del Mundial de Qatar, un 17,6% de cuota y 1.992.000 espectadores, llegando a superar a Y ahora, Sonsoles inclusive.

Aunque Telecinco es un canal privado, quizás debería dejar ese amplio margen tanto a 25 palabras como a Reacción en cadena. Es más, esa estrategia también la está siguiendo el ente público con El comodín de La 1, que comenzó tibia, pero que también cuya continua apuesta ha hecho que sus datos comiencen a crecer también.

Salvo que los concursos de Gálvez y Aramendi caigan en picado, Telecinco debería darles ese margen. Es más, incluso podrían probar con emisiones en fines de semana, acortando Fiesta, en una estrategia similar a Sálvame. Cancelar ambos proyectos o uno de ellos volvería a meter al canal de Fuencarral en ese eterno círculo del que no sale tras la marcha de Pasapalabra.

Como se ha visto con El cazador, que le llevó dos años asentarse, quizás un año sea el que le convenga tanto a 25 palabras y Reacción en cadena para crear una base de público fiel. Los concursos, precisamente, se nutren de eso, además de encontrar perfiles de concursantes carismáticos, como los que tienen Orestes y Rafa en Pasapalabra. Darle margen de un año a un formato al que le cuesta funcionar parece algo arriesgado, pero, precisamente, el pensar a largo plazo puede, finalmente, dar beneficios. Se ha podido ver con El cazador y, ¿quién dice que no podría pasar lo mismo?

Para comenzar, daría la imagen más segura al canal, que no parecía un pollo sin cabeza que improvisa sobre la marcha, que es, precisamente, una de las sensaciones que ha producido en los últimos meses de 2022, con la renovación de, por ejemplo, Pesadilla en el Paraíso o la rápida cancelación de la emisión de Café, con aroma de mujer. Y además, en caso de que dar espacio no funcionase, también permitiría a Telecinco a pensar en una apuesta asentada y que no vuelve a estirar Sálvame hasta las 21:00.

En ese sentido, deberían imitar a Antena 3 a la hora de cambiar formatos, reemplazándolos por otros y no estirando ninguno de los que ya tenía en parrilla, como cuando Pasapalabra irrumpió en las tardes de la cadena, coincidiendo con el final de El secreto de Puente Viejo o esperando al verano para reemplazar Ahora caigo por Tierra amarga. De la misma forma se puede decir del momento en el que Y ahora, Sonsoles sustituyó a ¡Boom!

Sin duda, el darle margen a ambos concursos demostraría que, efectivamente, 2023 será el año en el que se apostaría por un cambio completo de contenidos, más centrados en el entretenimiento y, sobre todo, con ese tiempo de cocción que necesita un formato que busca fidelizar al público. La pelota está ahora en el tejado de Telecinco.

