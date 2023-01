'Sálvame' transforma a María Patiño y Adela González en Shakira para cantar su último hit

Tras Te Felicito y Monotonía Shakira ha revolucionado este jueves 12 de enero con el lanzamiento de su nueva canción, la Bzrp Mussic Session #53, junto al conocido Dj argentino, en la que, una vez más, dispara contra Gerard Piqué tras siete meses después de su ruptura.

La letra está cargada de indirectas hacia el futbolista: "Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción", "una loba como yo no está pa’ tipos como tú", "clara-mente es igualita que tú uuhh", "yo sólo hago música perdón que te sal-pique", "me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda". De hecho, nombra indirectamente a Clara Chía, la nueva pareja de Gerard Piqué y con la que supuestamente estuvo tiempo antes de su ruptura.

Sin duda, la canción de la colombiana se ha convertido en el tema del día, y Sálvame no ha querido dejar pasar este asunto, ya que el programa de Telecinco ha cubierto la ruptura y la nueva ilusión del futbolista desde el principio.

A las 16:00 horas, Telecinco se convertía en el videoclip de Shakira y Bizarrap con María Patiño y Adela González interpretando la sesión 53 del famoso productor. Las presentadoras estaban totalmente caracterizadas; peluca rubia y morena, blusa verde y top fucsia.

"Más de 28 millones de visualizaciones en tal solo doce horas. Toda España ha escuchado la nueva canción de Shakira", decía María Patiño. "Shakira ha paralizado con las bombas que ha lanzado contra Piqué y contra Clara Chía", añadía Adela González.

Tras la pausa publicitaria, los colaboradores han comenzado con el debate sobre el tema. Algunos de los presentes, como Kiko Hernández o Canales Rivera se han posicionado en contra de la cantante, ya que aseguran que con "dos canciones ya era suficiente".

Por su parte, la presentadora de Socialité asegura que es "una forma de desahogarse" ante la supuesta infidelidad del futbolista con la joven de 22 años, Clara Chía. Asimismo, Adela González se mostraba en contra de las palabras de Shakira contra la joven, ya que asegura que "no hacía falta nombrarla".

