¿Por qué nadie entiende el movimiento de Telecinco llevando 'Sálvame' a MiTele Plus?

Algo que ha hecho Telecinco para fin de año es renovar su parrilla de las tardes. Desde el lunes 19 de diciembre, la cadena de Mediaset emite entre las 19:00 y las 21:00 dos concursos, 25 palabras y Reacción en cadena, presentados por Christian Gálvez e Ion Aramendi, respectivamente. El objetivo no solo era dar un soplo de aire fresco a la sobremesa, una de las franjas más complicadas para el canal de Fuencarral, sino también evitar el constante desgaste que sufre Sálvame, su formato más estable.

Por todos es conocido que Sálvame lleva viviendo una crisis de audiencias de largo recorrido. A pesar de ello, ha logrado ser el único formato que le ha dado a Telecinco el liderazgo en la primera parte de la sobremesa, frente a Amar es para siempre y también al inicio de la tarde, puesto que la edición Naranja suele superar en datos a Y ahora, Sonsoles. Sin embargo, no quita que sus cifras ya no sean las de antaño. Ejemplo de ello es que Tierra amarga ha hecho honor a su nombre y se ha convertido en la némesis del programa, pues la telenovela turca le suele superar cuando coinciden en la misma franja horaria.

Por ejemplo, tras la subida que vivió en 2020, logrando un robusto 17,1% de cuota y una media de 1.910.000 espectadores, el formato ha ido en continuo descenso. En 2021, el programa obtuvo apenas un 15,6% de share y 1.620.000 televidentes de media, datos que han vuelto a ir a la baja en este 2022, con apenas un 13,9% de cuota de pantalla y 1.261.000 espectadores. Una vez más, a pesar de ello, sigue siendo uno de los pilares de las tardes televisivas.

Dado el evidente desgaste, que ha ido en aumento desde que Pasapalabra abandonase Telecinco, es lógico que Mediaset busque evitar perder al que ha sido su emblema durante tantos años. No es el primer intento (ejem... ahí están los casos de El precio justo, Alta tensión, Ya son las ocho y Café, con aroma de mujer) y, dados los datos de 25 palabras y Reacción en cadena, se intuye que no será el último, puesto que la cadena parece estar dispuesta a romper el círculo vicioso que ha formado con su programa estrella, que le ha servido de comodín infalible hasta hace relativamente poco tiempo.

Que Telecinco haya buscado la forma de acortar el programa tiene sentido. Ahora bien, lo que no lo tiene es que haya decidido mantener la hora extra que tenía Sálvame con la edición Sandía y que esta solo pueda verse en su plataforma MiTele Plus, pasándose a llamar Sálvame Naranja Plus. Carece de lógica, primero, porque el servicio en streaming de Mediaset no goza de la popularidad de su principal rival, Atresplayer Premium. En 2021, según datos de la CNMV, la plataforma de Atresmedia tuvo 427.000 suscriptores frente a los 207.000 que tuvo el servicio de Mediaset.

Tampoco tiene sentido porque en su formato exclusivo de MiTele Plus su principal baza, Jorge Javier Vázquez, deja de estar presente, lo que hace que el formato pierda atractivo. Sin el rostro más visible del programa, los interesados en saber qué ocurre tras la emisión en abierto serán, probablemente, muchos menos. A ello se suma que, desde que comenzó a estar presente esta estrategia, no ha salido ninguna exclusiva en la versión en streaming que despierte el interés del público por abonarse a la plataforma.

Y es que MiTele Plus, a diferencia de Atresplayer Premium, carece de entidad propia como para incitar continuar con Sálvame en la plataforma. Dado que tampoco parece una estrategia pensada para atraer a más suscriptores, surge una pregunta que, de momento, parece no tener respuesta: ¿por qué Telecinco explota Sálvame una hora más si no le renta?

Podría responderse, a bote pronto, que Telecinco no confía del todo en los dos concursos que han ocupado la franja y ha optado por mantener la extensión de Sálvame por si surge una cancelación abrupta y el programa debe estirarse rápidamente. Sin embargo, el formato ya se vio en situaciones similares y no necesitó contar con una hora extra en streaming.

También es cierto que Mediaset ha tenido estrategias similares, poniendo en la plataforma un fragmento en directo de formatos como Pesadilla en el Paraíso o El debate de las tentaciones. Sin embargo, se trataba de apenas media hora de contenido frente a la hora extra que tiene Sálvame en exclusiva para la OTT. Podría pensarse que esa última hora se reservaría para material exclusivo que incitase a la suscripción, pero, una vez más, nada ha provocado ese ‘efecto llamada’.

Salvo que, en un futuro, Telecinco revele sus intenciones, lo cierto es que este movimiento solo produce la sensación de improvisación, en que se está programando sobre la marcha. Algo que, por supuesto, perjudica tanto al propio programa como a la cadena. Hay un refrán que dice que ‘quien mucho abarca poco aprieta’ y ese es el riesgo de querer mantener la duración de un formato que la propia corporación ha visto que necesitaba urgentemente un recorte.

La cadena de Fuencarral debe dejar a un lado la improvisación y cuidar más y mejor a un programa que ha sufrido un desgaste, precisamente, por haber sido el constante comodín de la corporación para ganar audiencia.

