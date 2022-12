Así están las relaciones de Samu, Tania, Manu y Sara tres meses después de 'La isla de las tentaciones'

La isla de las tentaciones ha desvelado este lunes 26 de diciembre qué ha sido de dos de sus parejas tres meses después de grabar su hoguera final. El programa ha dividido en varias entregas este especial y en el primer episodio ha sido el turno de Samu y Tania y Manu y Sara.

La relación de Samu y Tania se rompió en el reencuentro final ante la hoguera. Pese a que él quería continuar con la relación, ella no soportó las infidelidades de su novio y decidió marcharse del programa sin él. Sin embargo, todo cambió con la vuelta a España.

Tal y como relataron en su reaparición tres meses después, en el avión de regreso se besaron y decidieron seguir viéndose para darle una nueva oportunidad a su amor. Pero la puerta a la reconciliación duró poco abierta, pues Tania volvió a Tenerife y Samu decidió quedarse en Madrid, donde ha disfrutado de su vida de soltero y ha ignorado las peticiones de su exnovia para verse, según ha contado ella ante Sandra Barneda.

Tras el intento fallido de volver juntos, Tania se ha entregado al amor de su tentador en la isla, Hugo Paz, que tras el programa siguió mostrándole su interés. Actualmente, ambos siguen juntos, aunque por el momento no definen su relación como algo serio. Samu, por su parte, también se sigue viendo con Jessica, pero tampoco han formalizado su relación.

En su reencuentro, la pareja no se saludó y la tensión fue palpable desde su llegada a la villa. Sin embargo, el repaso a lo vivido juntos y la despedida final hizo que ambos dejaran a un lado los reproches y se expresaran su cariño mutuo.

"Te quiero mucho, los dos nos hemos equivocado y de verdad que te deseo lo mejor, quiero que esto se quede aquí", le expresó Tania. "Me cuesta porque es la persona que más he querido en mi vida, sigo pensando en ella, la miro mucho por redes", le confesó Samu a Sandra Barneda tras la salida de su expareja.

El caso de Manu y Sara ha sorprendido a los espectadores. La pareja abandonó junta la isla y superó la prueba del programa, pero su regreso a Madrid dinamitó por sorpresa la relación. Según contó la concursante a Sandra Barneda, al volver a casa su novio la ignoró y se fue de la casa que ambos compartían sin recoger sus pertenencias. "No nos despedimos, tuve que darle sus cosas a un familiar", lamentaba ella.

El joven mostraba su enfado desde la sala de visionado y se reencontraba con su exnovia dispuesto a contradecir su versión de lo ocurrido. Pero Sara insistía: ""No te has despedido y yo le estuve llorando meses a un fantasma. Me has condenado a una tristeza que no me merezco", espetó entre lágrimas.

Manu mostró una actitud bastante fría con su expareja, algo que hizo estallar a la chica. "¡Eres un sinvergüenza!", le reprochó. Además, el concursante desveló que se está viendo con Carmen, su tentadora, aunque no tienen nada serio.

Este martes se conocerá el presente de dos nuevas parejas de la quinta edición de La isla de las tentaciones en una nueva entrega del especial '3 meses después'.

