El dueño de un restaurante se enfrenta a Chicote en 'Pesadilla en la cocina': "Vete a tomar por culo"

Alberto Chicote se ha enfrentado este jueves a uno de los empresarios más maleducados con los que ha tenido que lidiar en Pesadilla en la cocina. El cocinero se desplazó hasta Puertollano, en Ciudad Real, para intervenir en el restaurante Leña y Carbón, donde su labor se vio dificultada por la desagradable actitud del gerente hacia él y hacia todo el equipo del local.

Como en cada episodio, Chicote comenzó recorriendo el restaurante para evaluar su limpieza y organización. Posteriormente, pasó a convertirse en comensal para probar los distintos platos de la carta. El presentador aprovechó para preguntarle a una camarera si consideraba que la comida que servían era de calidad. "Todo está bueno, pero hay algunas cosas...", confesó la trabajadora.

Ante el interés del chef, la camarera se refirió a "un pollo amarillo que ellos traen que yo digo que está malo y el jefe me dice que ese es su olor". "Huele a muerto, es horroroso", añadía.

Chicote probaba entonces el pollo, pero reconocía que ni le olía ni le sabía mal. La empleada le aseguró que se refería al olor que el alimento desprendía "en crudo", por lo que el cocinero quiso olerlo y salir de dudas. "Pues aquí sí que huele raro".

El conductor del formato llamó al gerente para preguntarle por el asunto. "¿A ti te huele bien?", le preguntó. "No me huele ni bien ni mal", espetó Chema. "Esta carne no está lavada, no está pasada por agua. Yo lo único que pongo es de buena calidad, si veo que está mala cojo y la tiro a la basura, ¡me suda la polla!", se justificó el jefe, perdiendo las formas.

"Me parece ridículo que vayas a pillarme cuando es el mismo pollo", le reprochó a Chicote, que no podía ocultar su sorpresa por la actitud irascible del gerente.

Otra de las salidas de tono se produjo cuando el chef comprobó el estado de la cocina y halló comida en mal estado en los refrigeradores. "¿A ti te parece que esto tiene buen aspecto?", le preguntó a Chema. Pero ante las constantes justificaciones de este, el cocinero estalló. "Es una gilipollez lo que yo digo, ya está. Si te digo una cosa que no te gusta, es una gilipollez", le espetó.

¿No hemos empezado el primer servicio y ya estamos así? 😱#PesadillaLeña en directo ▶️ https://t.co/P1VG6v4YMr pic.twitter.com/8iMbEVQhch — pesadillaenlacocina (@pesadillacocina) December 22, 2022

Pero el dueño de Leña y Carbón no se achantó: "Anda y que te den por culo", dijo antes de irse de la cocina. "¿Me has mandado a tomar por culo?", exclamó Chicote. "Sí. ¿Quieres que te lo diga más claro? ¡Vete a tomar por culo! A mí no me vacilas", insistió Chema.

La mala actitud del gerente llegó a convertirse en violencia durante el servicio. Los distintos fallos ante las cámaras del programa hicieron que el dueño acabara estallando y dando un puñetazo a la mesa ante la tensión del momento, un carácter que hizo peligrar el trabajo del programa en el restaurante.

