Virginia Maestro recuerda su calvario tras ganar 'Operación Triunfo': "Sentía vergüenza de mí misma"

Virginia Maestro se volvía a convertir en protagonista hace unas semanas por la entrevista de Esther Aranda en la que cargó contra ella. Tras responderle en el mismo programa, ahora la ganadora de Operación Triunfo ha vuelto a recordar su agridulce experiencia en el concurso y el sufrimiento que padeció tras hacerse con la victoria.

La artista ha hablado para Socialité sobre su paso por el programa hace ya 14 años. Pese a que se alzó con el triunfo, asegura que sigue lidiando con las consecuencias de aquello: "El precio fue más alto de lo que yo jamás me pude imaginar", confiesa.

Pese a los años que han pasado, Virginia reconoce que le ha costado mucho poder rememorar su paso por el concurso sin que le afecte emocionalmente: "No hace tanto no podía hablar de esta movida sin derrumbarme muchísimo".

Según ha relatado al programa de Telecinco, la cantante sufrió en primera persona la "falta de humanidad" de sus compañeros, que le dieron la espalda en la Academia y hasta llegaron a pronunciarse en contra de su victoria tras la final. Todo esto hizo que Maestro sintiera culpabilidad por la decisión del público: "El mensaje que a mí me llegó es: 'tú no te has merecido ganar'".

"Sentía vergüenza de mí misma", añade Virginia, que no duda en afirmar que en la Academia "había más de uno y más de una gilipollas".

Esta amarga experiencia, cuenta, llegó a afectarle en su carrera posterior: "Lo creativo se me bloqueó mucho, pero me alegro de estar volviendo a mi ser".

Además, en esta entrevista la ganadora de OT 2008 también ha vuelto a referirse a su excompañera Esther Aranda, quien aseguró en Querido hater que ella podía haber ganado aquella edición del formato. La anteriormente conocida como Labuat ha vuelto a tirar de ironía para comentar esta "fantasiosa" intervención y asegura que no le afectan las palabras de la andaluza: "Para que algo te duela, la gente te tiene que importar o tiene que haber un cariño que ni hubo ni habrá".

