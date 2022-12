El actor Óscar Reyes afirma que no volvería a trabajar con dos personas de ‘Aída’

Socialité continuó este fin de semana su sección de aire nostálgico en la que cuenta qué ha sido de algunos cantantes o actores importantes de nuestro país, y a los que prácticamente dejamos de ver en los medios de la noche a la mañana. Y así, entrevistó al actor Óscar Reyes, quien fue conocido por su papel como el camarero Machupichu en la serie Aída, de Telecinco.

Para Óscar, hacer un reencuentro con sus compañeros de Aída es algo que no tendría sentido, pues considera que es una “etapa de su vida pasada”. Y además, reconoció que la experiencia no estuvo llena de luces, sino que también hubo sombras. “Luego te vas enterando de cosas que pasan por detrás y que tú no te has enterado”, aseguró el artista, que es hijo de padre japonés y madre española. “Hay dos personas con las que no voy a volver a trabajar en mi vida”, añadió, en ese sentido.

Sus palabras causaron mucho revuelo, y por eso mismo decidió matizar lo visto en Socialité a través de sus redes sociales. Así, aclaró que en ningún momento se está refiriendo a “compañeros de reparto, a los cuales admiro y tengo un cariño inmenso, ni a los compañeros del equipo técnico”, por los que siente los mismos sentimientos. Además, asegura contar con todos ellos, en medida de lo posible, en los proyectos de Imago Artis Makers, la productora de la que es CEO.

[Rafa Ramos, Germán en ‘Aída’, narra su difícil infancia debido a la popularidad de la serie]

En su aparición en Socialité, Óscar Reyes explicó que la oportunidad de trabajar en Aída le llegó como una sorpresa tras hacer un casting. Empezó como figurante, y el actor Mariano Peña, que hacía el personaje de Mauricio Colmenero, le ayudó a progresar. “Hice mucha amistad desde un principio con Mariano. Hubo mucha química desde el primer momento. Me dijo que ojalá pudiéramos volver a trabajar juntos y en la temporada siguiente se cumplió”, narró Óscar, dedicando así unas bonitas palabras al que fuese su jefe en la ficción ambientada en el barrio de Esperanza Sur.

En la actualidad, Óscar se dedica a crear contenidos digitales, realizando retransmisiones en directo a través de internet. Ahí canaliza su pasión por los videojuegos, y juega con sus seguidores en directo, algo que considera una forma de devolver el cariño que le dan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Oscar Reyes (@oscarreyes78)

Sigue los temas que te interesan