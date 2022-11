Virginia Maestro responde a Esther Aranda: "Es difícil enfadarme con ella, con ese acento tiene mucha gracia"

Virginia Maestro es, probablemente, la ganadora más polémica de la historia de Operación Triunfo. La artista se ganó la enemistad de algunos compañeros de la Academia y su química con Risto Mejide -que era juez del programa- rodeó de críticas su victoria. Hace unas semanas, Esther Aranda revivía aquel conflicto en el pódcast Querido hater y calificaba a Maestro como "una mustia".

Ahora, la aludida ha acudido al mismo programa para responder a las críticas de la que fuera su compañera de edición. Virginia se ha mostrado bastante más correcta que su 'enemiga', aunque ha tirado de ironía y sarcasmo para contestar a Aranda.

"Ante todo, es muy difícil que yo me enfade con ella, porque con ese acento tiene mucha gracia incluso diciéndome que soy una mustia", dijo tras escuchar las palabras de la exconcursante en el pódcast.

"Si no sabéis lo que es [la palabra mustia], es una lechuga. Yo como mucha lechuga, está muy rica, yo estoy muy rica", bromeó la cantante. "Me hace mucha gracia, se me hace tierno porque de pronto han pasado 14 añazos y ella lo revive con entusiasmo", añadió con ironía.

La anteriormente conocida como Labuat no dudó en afirmar que Esther Aranda "canta muy bien", algo que hizo saltar al presentador del espacio, el influencer Malbert. "¡Qué falsa!", espetó mencionando a la famosa poligrafista de Mediaset, Conchita: "¡Explota la máquina ahora mismo".

💥Virginia Maestro contesta a las polémicas declaraciones de Esther Aranda sobre ella.💥



"Ella no cantaba mal. A mí no me molaba mucho, si hubiera sacado un disco no me lo hubiera puesto en casa", aclaraba entonces Virginia.

Finalmente, la entrevistada dio su opinión sincera sobre las palabras de su excompañera, aunque sin querer entrar en conflicto 14 años después de su paso por el concurso. "Todo lo que dice se me hace coherente y sincero con cómo se portó ella en su momento, me casa bien con que ella esté en ese grupo de Whatsapp", dijo en referencia al grupo en el que Esther reveló que no están ni Virginia ni Pablo López.

Además, Maestro no dudó en mostrarse conciliadora, tomándose con humor las críticas de Aranda: "Que dejéis ya de meteros con Esther, que es divina", aseveró. Además, no dudó en enviar un mensaje a su excompañera: "Esther, te mando un beso y cuando vengas por Madrid te invito a una crema de Orujo, que está muy buena". "Si estuviera aquí, le diría 'vamos a hablar'", zanjó.

