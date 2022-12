‘Dúos increíbles’ y la colección de versiones que ya son historia de la televisión (y de ‘Cachitos’)

Dúos increíbles se nos vendió como un concurso, una competición en la que cantantes consagrados unirían sus voces a otras más jóvenes a través de afinidades mutuas y también un poco de azar. Como ya analizamos en estas páginas, la mecánica del formato es su talón de Aquiles, pues como concurso está lejos de ser perfecto. Pero eso no quita para aplaudir con fuerza que la música en directo haya regresado al prime time de una cadena generalista, y además, con números de una calidad excelente.

Porque en Dúos increíbles no estamos viendo versiones al uso como las de cualquier otro talent show, como pueda ser Operación Triunfo. Ni siquiera de La Voz, donde hay música en directo. Lo de este espacio producido por Ganga es otro nivel; no obstante, en su enorme plató hay 20 instrumentistas, pertenecientes a una banda y a una orquesta que acompaña a los intérpretes en sus versiones.

El director musical de Dúos Increíbles es Fernando Sancho, quien ha dirigido al equipo en la selección de temas y producción de arreglos y versiones de los mismos. Entre los músicos de la banda, además, se encuentran figuras como Carlos Nebot, Erik Franklin, Gino Pavone, Víctor Merlo y Carlos Calzada, entre tantos otros. En concreto, hay dos teclistas, pianista, batería y percusionista, bajista, guitarra acústica y eléctrica, trompeta, saxo y trombón. Además, hay trompeta, saxo y trombón, y una sección de cuerda compuesta por 5 violines, 2 violas y 2 cellos. A esto se suman colaboraciones especiales de palmeros, cajón flamenco y otros instrumentistas en función de cada tema musical. En las voces, se cuenta con el apoyo de tres coristas.

No hay semana en la que no haya varios momentos brillantes, que se convierten de forma automática en historia de la televisión. Y no solo porque, en la actualidad, las actuaciones musicales en la pequeña pantalla, y más en el prime time, son algo de lo más escaso. Es que la mayoría de los equipos han traspasado la pantalla con su química, reinventando temas que todos sabemos en otros géneros musicales, con arreglos creados en exclusiva para el show.

La pasada semana, las redes sociales enloquecían con la actuación del tema ‘Eloíse’ de Ana Belén con Agoney, y no era para menos. Los bautizados como Romero y su nieta han conectado de una manera que nadie se habría esperado, empastando sus voces y sabiendo cuándo brillar en solitario y cuándo dejar que sea el compañero el que tome todo el protagonismo. Y lo mismo se puede decir de Antonio Carmona y Nia, o de Miguel Poveda con Antonio José, así como del resto.

En momentos puntuales, ha dado la sensación de que algunos de los cantantes seriors estaban allí para lucirse con su repertorio, pero nada más lejos de la realidad. Dúos increíbles ha hecho que artistas con más de 50 años de carrera salgan de su zona de confort. Ana Belén y Agoney, por ejemplo, ofrecieron una versión del clásico ‘Derroche’ con aires de tango que fue francamente espectacular; ella incluso reconocía que se habían llevado a cabo tantos arreglos que la estaba afrontando como si fuese una canción nueva. Lo mismo se puede decir del ‘Contigo’ de Sabina de Antonio José y Miguel Poveda, del ‘Ay mamá’ de Rigoberta Bandini que llevaron a cabo Sole Giménez con Yoly Saa, ‘La fama’ de Rosalía que cantaron La Cebolla y Diego Torres o el ‘Cadillac solitario’ en el que se montaron Carlos Goñi con Paul Alone, entre otros muchos.

El programa ha dado muchas vueltas a su mecánica, a veces, hasta el punto de desconcertar al espectador, que no sabe por dónde va a salir la cosa. Hay dúos que han sido eliminados, otros nuevos se han formado, y a veces, han sorprendido con actuaciones grupales que bien serán fruto del zapping en el futuro, en programas como Cachitos de hierro y cromo. Como el ‘Santa Lucía’ que se marcaron Ana Belén, Agoney, Chema Rivas y Víctor Manuel, o ‘Tu calorro’ de Diego Torres, La Cebolla, Francisco y Marta Soto.

El único lamento que se puede sacar a estas actuaciones es que no están disponibles para su disfrute en Spotify. Fueron fruto del directo, y para escucharlas hay que pasar por la página de TVE, o por YouTube. Pero, al menos, están ahí, al alcance de cualquiera que quiera trasladarse a otro mundo con estos dúos (y ocasionales cuartetos), que están siendo, como prometían, realmente increíbles.

