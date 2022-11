Jorge Pérez estalla y emite un comunicado tras su infidelidad: "Estoy roto e intentáis llevaros un trozo"

Jorge Pérez ha estallado por la polémica de sus imágenes junto a Alba Carillo en la fiesta de Unicorn Content. El guardia civil se ha cansado de especulaciones y acusaciones de montaje y ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que se desmarca de la noticia y asegura que no volverá a abordar este asunto.

"Esta va a ser la última vez que voy a pronunciarme sobre este asunto", escribe el colaborador de Ya es mediodía en su perfil de Instagram. "He cometido muchos errores en mi vida, pero indudablemente ninguno tan doloroso como el acontecido", añade.

"Debí saber parar, o irme, ante una situación que nunca debió suceder, pero sigo manteniéndome firme en declarar la inexistencia de un beso, más allá del acercamiento o roce por la situación de permanecer en un local con la música demasiado alta", se justifica el ganador de Supervivientes 2020. "Nunca debí permitir que la complicidad pícara, o divertida que mostrábamos en televisión traspasara las pantallas, dando lugar a un peligroso juego".

"He asumido mi error, he reconocido mi culpa, he pedido perdón, he escuchado opinar, suponer, deducir, imaginar… He respetado las opiniones de todo el mundo, pero llega un momento en que hay que decir basta", agrega Jorge Pérez. Y es que el guardia civil se muestra harto por "la desmesurada cantidad de mentiras que se están vertiendo ahora mismo por televisión".

"Ahora que estoy roto intentáis llevaros un trozo de mí, así siempre recordaré el error que cometí, si el ser así de destructivos ha mejorado vuestra vida, tranquilos, os bendigo", sentencia.

