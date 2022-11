Las lágrimas de Lydia Lozano al descubrir al próximo invitado del 'Deluxe': "Que me despidan"

Terelu Campos y María Patiño han interrumpido Sálvame Naranja de manera urgente ante la noticia que acababan de conocer. Las presentadoras tomaban la palabra y pedían a todos los presentes en el plató de Sálvame que salieran de las instalaciones en busca de Lydia Lozano, que iba a "recibir la peor noticia del 2022".

Lydia, que se encontraba ensayando su actuación en el Sálvame Mediafest de la noche de este viernes 18 de noviembre, salía al exterior visiblemente preocupada al ver a cientos de personas detrás de ella. "¿Qué pasa?", repetía a sus compañeras que solo le pedían que acudiera al plató.

La colaboradora no podía más y ante la tensión de conocer la noticia rompía a llorar antes de conocerla. "Por favor, le quiero decir a mi familia que estoy bien", espetaba una vez en plató. La dirección del programa le ha pedido que se mantuviera en el centro del estudio, mientras varios colaboradores acudían a la sala VIP para ver un vídeo donde se desvelaba la mala noticia.

Todos ellos, cuando regresaban al plató, abrazaban a su compañera y le pedían que estuviera "tranquila" y "calmada". Finalmente, David Valldeperas daba luz verde a la emisión del vídeo promocional del próximo invitado a Sábado Deluxe; Al Bano.

En cuanto Lozano se ha dado cuenta ha estallado y le ha pedido al programa que no le obligue a sentarse con él. "No voy a mentir. Desde que Patricia Donoso dijo que había estado con Al Bano, sabía que era posible que se presentase. Me da igual que me despidan, pero yo no me voy a sentar con Al Bano", decía entre lágrimas.

"La peor noche que he pasado en televisión fue cuando se me propuso un cara a cara con él y me rechazó. Yo comprendo el daño, pero no voy a pedir más perdón ni me voy a sentar, ni me voy a arrodillar. Lo siento mucho, toda la vida he estado pensado si debería entrevistarle, pero mañana no me pienso sentar con él", añadía.

"Todas las cosas que sé por detrás, yo mañana no me siento. Asumo el despido, pero no me pienso sentar, han sido muchos años y sabéis que a todo digo que sí", concluía ante los intentos de Valldeperas por convencerla.

