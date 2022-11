La pulla de Sonsoles Ónega a Carmen Lomana tras su marcha: "Está generando más contenido ahora"

La polémica salida de Carmen Lomana de Y ahora, Sonsoles sigue generando contenido en el programa vespertino de Antena 3, hasta el punto en que la presentadora ha tenido que pedir a sus colaboradores que dejen de mencionar a la socialité, aprovechando para dedicarle una pulla.

Todo ocurría en el programa de este miércoles 16 de noviembre al comienzo de la sección La vida es bella, en la que Lomana participaba antes de su enfado con el formato. Sonsoles Ónega y el resto de colaboradores daban la bienvenida a Fabiola Martínez para participar en la tertulia y Miguel Lago aprovechó su entrada en plató para bromear: "Fabiola 1, Valeria Vegas 0", dijo refiriéndose al descuido que habían tenido el día anterior con Valeria, que no tenía silla para sentarse a su llegada.

"¿Y Mar Flores qué va a decir?", preguntaba entonces la presentadora. "Pues como cuando viene, poca cosa", espetaba entre risas Lago. Era entonces cuando Ángela Vallvey se acordaba de la colaboradora 'desertora': "¿Y Carmen Lomana?".

Pese a que en ese momento la pregunta pasó desapercibida y el programa siguió su curso, lo cierto es que la tertuliana volvió a mencionar a Lomana más tarde. "El Padre Damián pregunta qué diría Carmen Lomana de su atuendo", insistió, haciendo estallar a Sonsoles. "Oye, por favor, no la mentéis otra vez", espetó con tono de desesperación.

Miguel Lago apoyaba la petición de la periodista: "Desde que se piró, hablamos más de ella que cuando estaba aquí, ya está bien". Fue entonces cuando Sonsoles aprovechó para dedicarle una pulla a la socialité: "Está generando más contenido que cuando venía".

El enfado de Lomana

El conflicto entre Carmen Lomana y el programa de Antena 3 se remonta al pasado miércoles 9 de noviembre, cuando la colaboradora aparecía en el espacio y apenas articulaba palabra. Tras hablar sobre un conflicto de unos vecinos de un pueblo de Almería con su párroco, Sonsoles Ónega le decía a Lomana que ha hablado muy poco. "Tenemos que solucionar lo nuestro", lanzaba la presentadora. Entonces fue cuando la que fuese concursante de MasterChef Celebrity mostró su enfado: "Para dar el paseíllo, no vengo", espetaba.

Carmen Lomana ninguneada por el programa de Sonsoles decide no volver mas pic.twitter.com/knPgi3lbYk — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) November 10, 2022

Sonsoles Ónega recogió cable para que la colaboradora del programa no se fuese enfadada y le daba la razón. "Me siento mal, sinceramente", se disculpaba. "A mí me gustaría venir desde el principio para hablar. Tengo suficiente criterio como para poder hablar de todo. Si estorbo, me voy, pero no voy a venir a hacer el paripé", seguía diciendo Lomana.

Al final, la presentadora logró que Carmen entendiese que todas las intervenciones son importantes, dejando así allanado el terreno para su vuelta. "Todos sois importantes en este programa, pero hoy tengo que pedir disculpas a Carmen porque ha hablado muy poco. Las cosas se dicen y no pasa nada", terminaba.

Sin embargo, Lomana no dudó en cargar contra el programa en sus redes sociales: "Entré al final y como si no existiese", expresaba, culpando de esa situación a la directora del programa. "La directora Patricia Lennon no me quiere, prefería que me lo hubiese dicho en vez de ningunearme", proseguía su relato.

"Sonsoles es maravillosa, mis compañeros y las personas que trabajan ahí también", aclaró la exconcursante de Supervivientes, que zanjaba el asunto dedicando un mensaje de cariño a la presentadora: "Gracias Sonsoles, tú te mereces lo mejor".

