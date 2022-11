La hilarante respuesta de una concursante de 'El Cazador' que provocó las risas de Rodrigo Vázquez

La presión de competir a contrarreloj para ganar dinero suele jugar malas pasadas a los concursantes de El Cazador, cuyos errores a veces dejan momentos para la posteridad televisiva. Es lo que ha ocurrido con María José, una de las participantes del programa de este martes 15 de noviembre.

Nada más presentarse, la peculiar personalidad de la concursante de 68 años ya adelantaba que su paso por el formato no iba a dejar a nadie indiferente. "Con mi prosa y poesía voy a engatusar al Cazador", decía al principio del programa.

Más tarde, antes de dar paso a su minuto de preguntas, Rodrigo Vázquez charlaba con María José para conocerla mejor. "He sido profesora jubilada, ahora soy poeta y pintora", relató. Además, aseguró que está trabajando en su próxima pintura: "Goya hizo 'La maja desnuda' y yo voy a hacer 'El majo desnudo de Marijose'. Tengo un modelo de 45 años que se machaca en el gimnasio", explicaba al presentador.

IN-CRE-Í-BLE ✨ 12% de share y 1.177.000 espectadores vieron ayer #ElCazador596 ✨ Nuevo récord y junto a la mejor familia, vosotros ❤️



¿Qué del 1 al 10 cuánto de felices estamos? ¡UN 12! 🥳🎉🎊 pic.twitter.com/6IFjLCd0Gh — El Cazador (@ElCazadorTVE) November 16, 2022

Ya inmersa en su minuto de preguntas, la concursante tenía la oportunidad de ganar 1.000 euros por cada respuesta correcta, aunque fue uno de sus fallos lo que hizo reír al presentador. "La usan El Zorro y los carnavaleros en Venecia", enunciaba Rodrigo Vázquez.

Aunque la respuesta correcta era "máscara", María José no dudó en responder "marihuana", haciendo que el conductor del espacio vespertino de La 1 no pudiera contener la risa mientras leía la siguiente pregunta.

Finalmente, la concursante sólo logró sumar cuatro respuestas correctas durante el minuto que duraba la prueba, por lo que acumuló en su marcador 4.000 euros. "No me ha ido muy bien", reconocía.

Tras agotarse el tiempo, Rodrigo Vázquez quiso incidir en la hilarante respuesta de la jugadora. "¿Has estado en Venecia?", preguntaba a María José, que aseguraba no haber visitado la ciudad. "¿Y has visto la película de El Zorro?", añadía el presentador, ante lo cual la concursante contestaba afirmativamente. "¿Y marihuana? ¿Qué es lo que une los dos conceptos?", decía sorprendido el gallego.

"Yo qué sé, me ha dado por ahí. No sé qué has dicho de hierba y he dicho yo 'pues marihuana'", explicaba la concursante con total naturalidad.

Sigue los temas que te interesan