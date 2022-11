Carmen Lomana confirma su salida de ‘Y ahora, Sonsoles’ tras su desavenencia del miércoles

Este miércoles, la empresaria Carmen Lomana protagonizaba un desencuentro en el programa Y ahora, Sonsoles, de Antena 3, en el que había empezado a trabajar como colaboradora. La presentadora, Sonsoles Ónega, se quejó de su poca participación, y eso hizo estallar a la que fuese concursante de Supervivientes, pues creía que no le dan oportunidad de hablar, y se prepara temas que luego no se tratan. “Si estorbo, me voy, pero no voy a venir a hacer el paripé”, advertía. Unas palabras que suenan ahora como una amenaza que no ha tardado nada en cumplir.

Y es que este jueves, a través de sus redes sociales, Carmen Lomana ha compartido el fragmento del magacín en el que realiza la advertencia a la presentadora. “Esto es lo que ocurrió ayer en Y ahora Sonsoles, por lo que he decidido no volver. Creo que os lo debo a mis seguidores para que no haya confusión”. “Entré al final y como si no existiese”, aseguraba la leonesa.

Tras dar la noticia, Lomana explicó que su problema no es con la presentadora, a pesar de que pagase el pato con ella el pasado día 9. “Sonsoles es maravillosa, mis compañeros y las personas que trabajan allí, también. Pero la directora Patricia Lennon no me quiere, preferiría que me lo hubiese dicho en vez de ningunearme”, lamentaba. Y a Sonsoles le dedicaba un: “Tú te mereces lo mejor”.

Esta baja deja clara una cosa, y es que Y ahora, Sonsoles, tiene demasiadas secciones para durar solamente una hora, y por esa razón no todos los colaboradores puedan intervenir activamente en cada jornada. En ese sentido, Lomana ya le dijo a Ónega que le gustaría participar desde el principio de cada programa, “porque creo que tengo suficiente criterio como para poder hablar de todo lo que habláis aquí”.

Hay que destacar que, a pesar de su salida de Y ahora, Sonsoles, Carmen Lomana seguirá vinculada a Antena 3, pues también es colaboradora por las mañanas en el programa Espejo Público. Allí recientemente tuvo una polémica, pues se quejó de que las “personas normales estamos pagando las subvenciones que el Gobierno que le da a los desfavorecidos”.

