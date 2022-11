Alba Carrillo sufre un accidente y se parte el radio justo antes de empezar ‘Fiesta’

La modelo Alba Carrillo fue baja en la tarde de ayer del programa Fiesta, en Telecinco. Y tenía razones para ausentarse, pues pocos instantes antes de que arrancase la emisión, la que fuese concursante de Gran Hermano VIP tuvo un accidente en la sala de maquillaje.

Makoke, también colaboradora de Fiesta, ha sido la encargada de explicar lo que ha sucedido. Al parecer, Alba estaba peinándose y maquillándose cuando su pierna se lio con el cable del secador, y acabó de bruces contra el suelo. En un primer momento, se quejó de dolor en la muñeca y en la rodilla, pero más tarde notó un dolor fuerte en la zona del codo, explicó por su parte Beatriz Cortázar.

Tras el accidente, Alba Carrillo fue trasladada al hospital, y allí confirmaron que había una fractura, y no se descartó en un primer momento que tuviese incluso que pasar por el quirófano. La presentadora de Fiesta, Emma García, se mostraba preocupada por todo lo sucedido y mandaba ánimo a su compañera. “Su cara era de dolor, incluso se ha mareado, se encontraba muy, muy mal”, relataba la vasca. Además, explicaron que Alba estaba preocupaba no solo por su salud, sino también por su agenda laboral, pues tenía muchos compromisos organizados y no sabe si podrá cumplir con ellos o no.

[El de Belén Esteban y otros accidentes graves ocurridos en 'Sálvame']

El accidente doméstico de Ana María Aldón

Alba Carrillo no ha sido la única colaboradora de Fiesta que este fin de semana ha tenido un revés de salud. Y es que Ana María Aldón también se vio obligada a pasar la noche en urgencias, tal como reveló Socialité y luego confirmó ella misma.

La que fuese concursante de Supervivientes apareció en el plató con zapatillas de estar por casa, y eso sirvió a Emma García para preguntarle la razón. Al parecer, estaba ensayando en el salón de su casa la coreografía que tendrá que hacer en el próximo Mediaset Night Fever, cuando ocurrió el percance.

[Ana María Aldón reaparece en ‘Ya es verano’ y señala a Gloria Camila como topo]

“Recogí la alfombra para tener más espacio y, al ir a ver cómo estaba el puré que le estaba haciendo a mi marido, me tropecé con la alfombra”, explicaba. “Empecé a gritar como una loca. Eran las 21:00 de la noche y él estaba en casa. José se asustó muchísimo, nos asustamos muchísimo. Yo sabía que me había roto algo”, añadía Aldón, que ha sufrido un tirón en el cuádriceps y se ha roto la fibra del mismo.

Sigue los temas que te interesan