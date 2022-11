Jorge Javier, con mucha sorna: "Cuando sea alcalde de Madrid, Isabel Pantoja no pisa suelo madrileño"

La noticia saltaba a mediados de esta semana. El periodista y locutor de radio, Carlos Alsina, incluía a Jorge Javier Vázquez como posible candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, para las próximas elecciones que se celebran en mayo de 2023.

"Me dicen que no estamos haciendo el suficientemente caso con lo de Jorge Javier. Se sabe que ha hecho campaña por Ángel Gabilondo pidiendo el voto para él. Está en un momento de cambios porque su futuro en la tele no está muy claro (…) Animaría mucho la campaña", decía en su programa Más de uno en Onda Cero.

Sin embargo, esa misma tarde, Vázquez negaba tal insinuación. "Por el amor que le tengo a mi ciudad, porque soy una persona muy comprometida, porque respeto la política, porque sigo creyendo en ella... Juro no haber recibido ninguna propuesta por parte del Partido Socialista para ser alcalde de Madrid, y aunque la recibiera, jamás la aceptaría, bajo ningún concepto", contaba.

"Porque no estoy capacitado y me parece algo muy serio el participar en una lista política. Carlos Alsina, te desmiento", zanjaba el presentador, que precisamente acudirá esta semana al programa del periodista para promocionar su nuevo libro, Antes del olvido.

Ya este viernes, Vázquez ha querido bromear sobre esta noticia. "Ya sabe todo el mundo que soy una persona muy totalitaria. En cuanto sea alcalde de Madrid, la Pantoja no pisa suelo madrileño. En cuanto sea alcalde de Madrid, todo el puto día escuchando a Paloma San Basilio, desde que nos levantemos hasta la noche", comenzaba diciendo presentador.

"No va a cantar otra persona en esta Comunidad. Luna de miel, Cariño mío, La fiesta terminó... Desde que sale el sol hasta el ocaso. Paloma, prepárate, porque vas a trabajar como nunca en tu vida cuando sea alcalde de Madrid, que va a ser en breve. Porque, ¿cuento con vuestros votos, no?", preguntaba al público.

Pues mira me ha dado risa este momento de Jorge Javier Vázquez parodiando el bulo loco, publicado por tantos a sabiendas que era mentira, de su candidatura a la alcaldía de Madrid. pic.twitter.com/4WsWbICiBu — Borja Terán (@borjateran) November 4, 2022

