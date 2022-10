José María Franco reconoce haber sido testigo de malos tratos de Antonio David a Rocío Carrasco

Un lunes más, Telecinco ofreció en su prime time una entrega de En el nombre de Rocío. Y además de emitir el capítulo de la serie documental, el plató recibió a Rocío Carrasco como invitada, y en esta ocasión, se enfrentó a un cara a cara contra José María Franco, el que fuese el chófer de Rocío Jurado. A lo largo de los años, Franco siempre se había posicionado del lado de Antonio David Flores, realizando muchas intervenciones mediáticas, si bien anoche cambió radicalmente de posición. Tanto como para ir sin cobrar para pedirle perdón a Rocío Carrasco.

En una entrevista con Jorge, José María Franco se rompió. “Me arrepiento de lo que he hecho. Fui manipulado por él. Quiero pedir disculpas porque le he hecho bastante daño”, afirmaba, en referencia a Antonio David Flores.

El invitado justificó su mala actitud de forma parcial. “Si lo llego a saber las cosas habrían sido distintas. Cuando estaba en casa de Rocío Jurado, las dos solo me decían ‘David no es cómo tú piensas’, pero no me explicaban a qué se referían”, añadía el conductor, quien reconoció haber llorado muchas veces por su mala conciencia.

Ya dirigiéndose a Rocío Carrasco, José María pidió perdón a Rocío Carrasco. “Siento haber sido tan mala persona contigo. El tío este es un embaucador y siempre venía llorando a casa. Mi mujer y yo hemos caído como idiotas. Lo siento de verdad. Para lo que me necesites, aquí estoy”, decía el chófer, ofreciéndose a contar lo que sea necesario delante de un juez.

“Te lo agradezco y bueno, al final, recapacitar y tener la valentía de decirlo públicamente y afirmarlo en sede judicial tiene un valor. Quiero decir que a ver si Dios quiere y que todo esto se esclarezca”, le respondía entonces Rocío Carrasco, recogiendo el guante. Para ella fue una noche especialmente dura, pues cree que si José María hubiese hablado antes “no hubiesen pasado muchísimas cosas de las que han pasado. Creía que me iba a enfrentar a esto de otra manera y que me iba a poder la ira. Yo he tenido conocimiento desde hace algunos meses de ese cambio de opinión de él y me he enfrentado a eso bien, pero el hecho de verlo me lleva a un montón de cosas horrorosas. Me he dado cuenta de que a lo mejor soy menos fuerte de lo que pensaba”.

Ufffff qué duro el programa de hoy. Rocío está afectada anímicamente. Nerviosa y removida por la presencia de José María Franco. Un José María que le va a pedir disculpas por el daño causado, pero que también le trae muy malos recuerdos #EnElNombreDeRocío8 #APOYOROCIO24O pic.twitter.com/jV7nsoAKJb — Désirée Sanz👭🏳️‍🌈♀️🎗💜 (@DesireeSanz) October 24, 2022

El presentador Jorge Javier Vázquez le preguntó a Franco si él había presenciado los malos tratos de Antonio David Flores a Rocío Carrasco, y dijo que sí, hasta el punto de que una vez tuvo que ponerse entre ambos. En concreto, recordó la vez que Rocío Carrasco le preguntó que cuándo se iría de su casa, y él respondió que cuando se lo dijese su abogada. “Le dijo que le iba a dar una patada en el coño y, cuando estaba por mitad de la escalera, agarró su cuello”, detalló. Sobre la violencia vicaria que sufrió Rocío Carrasco, añadió que Antonio David Flores quería quitarle los hijos porque no podía ver a Fidel Albiac, el actual marido de Rocío. “Se puso a llorar y le dijo que lloraba porque era una hija de puta, que se iba a quedar con sus hijos”, aseguró.

Te voy a dar una patada en el coño ALUCINO #EnElNombreDeRocio8 pic.twitter.com/lUw9pfgNBc — ✨Alba Pérez✨ (@albaperez_26) October 25, 2022

