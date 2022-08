'Sálvame' propone a José Labrador y a Alberto Frigenti como nuevos colaboradores

Sálvame vive un momento delicado con dos de sus colaboradores. Los continuos ataques de Rafa Mora a sus compañeros llevaron a la dirección a proponer la salida del extronista, sobre todo tras el evidente rechazo que produce a la audiencia, debido a los recientes enfrentamientos que ha vivido con Miguel Frigenti en plató.

En la tarde del pasado jueves, el programa de Telecinco citaba a Frigenti y a sus dos hermanos, Alberto y Carlos, para ayudar al periodista durante los duros momentos que está viviendo en Mediaset. Pero al final de la tarde, uno de los hermanos de Miguel Frigenti recibía una oferta por parte de la dirección del programa.

"La dirección te quiere proponer que vengas mañana como colaborador de Sálvame", le comentaba Terelu Campos a Alberto. En un primer momento, comentó que no quería "quitarle la silla a su hermano", pero tras las palabras de ánimo de Miguel, decidía aceptar. "Espero que le apoyéis porque es el mejor en todo lo que se propone. Orgulloso de la familia que tengo y de los valores que me han inculcado", escribía minutos después Miguel Frigenti en su Instagram.

Finalmente, en la tarde de este viernes, Alberto Frigenti llegaba al plató y se sentaba en una de las sillas habituales de los colaboradores. "No tengo mucha experiencia en televisión", comentaba el recién llegado.

Pero Alberto no ha sido el único nuevo fichaje que se ha producido en la tarde de este viernes. Los enemigos de Rafa Mora no se encuentran solo en Sálvame, y es que el extronista tiene una larga lista de personas con las que no tiene muy buena relación, uno de ellos José Labrador (participante de Mujeres y Hombres y Viceversa, Gandía Shore o La casa fuerte), que era convocado por el programa para "sustituir" al propio Rafa.

"Cuando llevas mucho en la nevera, al final aceptas", aseguraba Rafa Mora en la tarde del pasado jueves cuando conocía la noticia. "Mañana no puede venir Rafa Mora porque va directo a Viernes Deluxe, en sustitución, se estrena José Labrador", revelaba Terelu Campos.

Así las cosas, José Labrador entraba en el estudio de Mediaset, con pinganillo incluido. "Rafa Mora no pinta nada como colaborador de Sálvame, yo no soy periodista pero lo puedo hacer mejor", comenzaba. La dirección de Sálvame ha querido 'retar' a los nuevos fichajes, enviándoles a conseguir un "bombazo informativo" para luchar por las sillas de Rafa Mora y Miguel Frigenti.

