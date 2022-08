José Antonio amenazó a Rocío Carrasco con ir a los medios si no firmaba un aval para Amador

Durante años, Rocío Carrasco decidió guardar silencio sobre los problemas familiares. Sin embargo, tras la emisión de la serie documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva, tomó la decisión de hablar abiertamente de lo que había pasado con sus tíos para que la relación estuviera rota.

Pues muy bien, en el nuevo capítulo de la docuserie En el nombre de Rocío, la hija de Pedro Carrasco cuenta que una vez su tío José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, llegó a amenazarle con ir a los medios si no accedía a una de las peticiones de la familia.

"Tuvimos una reunión en Madrid en la que no se habla de las tasaciones de la herencia, sino que se habla de buscar una solución para las deudas de Amador. Y ahí lo que se dice es que la única solución, ya que dicho por Amador, entraba por un banco y saltaban las alarmas, es que mi sociedad pidiera un préstamo, que ponga como aval la nave de Amador y que yo lo firmase. Y yo dije que no, que no me daba la gana", cuenta Carrasco.

"Y es entonces cuando José Antonio me dijo que, o lo hacía, o se enteraba todo el mundo. Te vamos a liar una buena, que iba a ir a los medios. Y en ese momento, cuando veo que esos dos cogen a una niña recién muerta su madre y le ponen contra la espada y la pared, les digo: 'Haced lo que os salga de la polla'", rememora.

"Cuando llegué a casa, se lo conté a Fidel y me dice que lo firme, que es mi tío, que tenía primos pequeños. Yo había ido a hablar con su inspector y me había dicho que se quedaba sin la casa de Madrid y sin la de Chipiona. Si no hubiera hecho eso, Amador estaría en la calle", añade la hija de Rocío Carrasco y Pedro Carrasco.

"Al final firmé esa hipoteca con la nave como garantía y la hipoteca se hace por un valor de 398.000 euros y otros 15.000 euros que son para gastos. Y este es el dinero que usa Amador para poder hacer frente a esa deuda que él tiene", recuerda.

Por otra parte, Carrasco cuenta que "José Antonio 'Libretas' monta en cólera, monta un pollo impresionante porque la albacea (Ana Iglesias) decide recorta la tasación de Los Naranjos ya que con esos dos millones hay un exceso delegado. Y así, le da a José Fernando y Gloria un número de metros y a mí también. Se monta tal escándalo que no sé por qué, por arte de magia, Ortega Cano renuncia a eso en nombre de sus hijos. Y yo, cuando veo que Ortega ha renunciado, también decido renunciar", recuerda.

"O yo renuncio a esa parte, o me tengo que ir de España. Y a Ortega le dirían exactamente igual o más. Porque de mí Gloria y José Antonio no pueden decir nada que pueda ser verdad. De José, no lo sé", teoriza Rocío, al igual que la periodista Paloma García Pelayo. "¿Por qué cede Ortega? No tenía que decidir por él, sino por sus hijos, y los perjudica. Y él sabrá por qué. Supongo que es por algo que pudieran usar contra él y tiene que ver con Yerbabuena".

