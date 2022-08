Sofía Suescun habla por primera vez sobre su presunto veto en Mediaset: "Me centré en mis redes"

Desde que Sofía Suescun, ganadora de Gran Hermano 16 y Supervivientes 2018, se despidiera por sorpresa de los abonados de Mitele PLUS a finales de mayo de 2021 tras la cancelación de Supervivientes: aventura extrema, Suescun no volvió a participar en ningún programa de Mediaset España.

Y es que según publicó BLUPER en exclusiva, la navarra dejó de colaborar en los distintos programas de Mediaset España después de que rechazara fichar por la agencia de representación de influencers del grupo Like U Management, donde se encuentran Nagore Robles o Jesús Vázquez, y seguir con Inmanagement Agency, agencia de personajes como Dulceida o Laura Matamoros.

Más de un año después, la ahora 'influencer' ha querido comentar este supuesto veto, y cómo es su vida alejada de las cámaras. Lo ha hecho en unas declaraciones a la revista Lecturas, donde asegura que no quiere "hablar de vetos", y aclara que no se siente "vetada". "De repente, no fui más a los programas y me centré en las redes sociales", comenta. Aunque parece que la realidad es que no terminó demasiado bien con Mediaset, la navarra no se cierra las puertas a volver a los platós. "Si el proyecto me gusta, volvería", afirma.

[Sofía Suescun revela que Maite Galdeano tiene cáncer: “Puede morir en cualquier momento”]

Parece que su nueva vida profesional volcada en sus redes sociales le va "muy bien", de hecho, no duda en revelar cuánto puede llegar a ganar al mes solo con su cuenta de Instagram. "Las ganancias no son fijas todos los meses, pero redondeando no me quedo muy lejos de los 30.000 euros que se dicen".

La hija de Maite Galdeano aprovechaba su entrevista para lanzar toda una pulla a las que fueran sus enemigas en televisión, asegurando que ella tiene una casa de un millón de euros totalmente pagada y "otras siguen subiendo escaleras".

Pero sin duda, la mayor revelación que ha dado Suescun ha sido sobre su madre, Maite Galdeano, anunciando que padece un "cáncer en la sangre". "Puede morir en cualquier momento", añade sobre la enfermedad, a la que se estaría enfrentando desde los 37 años, es decir, hace 15 años. "El mal de mi madre es muy traicionero, te puede dar un trombo de pronto. Esto no avisa", explicaba.

Un hecho que resultaba mucho más impactante si tenemos en cuenta que la propia Maite Galdeano estuvo en el plató de Sálvame esta semana, y en ningún momento transmitió que pasase por un momento de salud tan grave.

