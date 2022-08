Sofía Suescun revela que Maite Galdeano tiene cáncer: “Puede morir en cualquier momento”

La revista Lecturas lleva en su portada de este miércoles a la televisiva Sofía Suescun, ganadora de Gran Hermano y de Supervivientes. La reina de los realities enseña una casa que, según cuenta, le habría costado un millón de euros y que ya estaría pagada. Sin embargo, lo más llamativo de la entrevista que ha concedido al citado medio va relacionado con la salud de su madre, la no menos televisiva Maite Galdeano.

“Tiene un cáncer en la sangre”, explica Sofía, quien se muestra preocupada por la salud de su progenitora. “Puede morir en cualquier momento”, añade sobre la enfermedad, a la que se estaría enfrentando desde los 37 años, es decir, hace 15 años. “El mal de mi madre es muy traicionero, te puede dar un trombo de pronto. Esto no avisa”, continúa explicando.

Esta noticia resulta mucho más impactante si tenemos en cuenta que la propia Maite Galdeano estuvo en el plató de Sálvame esta semana, y en ningún momento transmitió que pasase por un momento de salud tan grave.

Necesitamos a Maite Galdeano en Sálvame todos los días. Es MAGNÍFICA. #yoveosálvame pic.twitter.com/IvZJdCAEdq — Javi Suescun💫 (@JavixSuescun) August 22, 2022

“Me he hecho actriz, he ganado un medio Óscar en París, por una película”, dijo en la entrega emitida el pasado martes 22 de agosto. “Y he hecho otra película, que saldrá en septiembre. Me vais a ver en la gran pantalla, en una película que he hecho con un productor de Madrid muy importante”, advertía.

Solo una semana atrás, Maite también se convirtió en una de las protagonistas de Socialité al asegurar que la conocida canción ‘Llámame’ de WRS, que representó a Rumanía en el Festival de Eurovisión de 2022, era suya. “Estoy muy contenta de que les haya gustado porque era una canción con la que lo peté”, declaró Galdeano en el programa de Telecinco. “Si me han plagiado y a esto le puedo sacar un dinero...”, aseguraba a este programa, en el que avanzaba que iba a tomar “tomar medidas judiciales” al respecto. Un tema del que también habló en Sálvame este martes.

maite galdeano diciendo q wrs le ha copiado la canción

m encanta vivir en esta simulación #yoveosalvame pic.twitter.com/3Dct07gtZl — rs10(?) (@rafalozz) August 22, 2022

Referente de nuevo a la salud de Maite Galdeano, hay que recordar que la ocasional cantante ha explicado en otras ocasiones dos enfermedades que también tendría. Por un lado está la fibromialgia, una afección crónica que se manifiesta a través de dolor en todo el cuerpo, cansancio, ansiedad y hasta problemas para dormir. Del mismo modo, tendría sufre artritis reumatoide, otra dolencia crónica caracterizada por la inflamación de articulaciones.

Por todo esto, tuvo reconocida una incapacidad temporal por la que cobraba 1.1000 euros. Sin embargo, también es cierto que a veces se ha dudado de su testimonio, pues en programas como La casa fuerte se la ha visto bailando, gateando o haciendo movimientos que no serían imaginables para alguien que, como ella, incapacitada por fibromialgia.

