Las redes estallan contra 'Sálvame' por emitir unas imágenes de Pipi Estrada y Miriam Sánchez discutiendo

En la tarde de este viernes, Sálvame comenzaba anunciando la emisión de unas imágenes que habían llegado al programa sobre un colaborador. Tal y como explica Nuria Marín, uno de los trabajadores del programa había protagonizado un altercado en plena calle con otra persona.

Minutos después, las presentadoras revelaban que se trataba de Pipi Estrada y su expareja Miriam Sánchez, con la que mantuvo una mediática relación sentimental hace varios años. Según explica Adela González, de los cinco minutos de discusión grabada, no se pueden emitir la mayor parte de ellos en televisión.

Segundos después, el programa emitía un adelanto de las imágenes. En ellas, Pipi aparece montándose en su coche mientras Miriam aparece detrás de él, mientras grita: "¿Qué haremos cuando no esté Miriam?", refiriéndose a la hija que ambos tienen en común. "¡Que me meten en la cárcel!".

En los siguientes minutos, se puede ver cómo Miriam agarra el cable eléctrico del coche del periodista y lo arranca por completo, dejándolo en la acera y gritando: "¡Ahora lo recoges tú!". Tras la emisión de este adelanto, Pipi Estrada, ya sentado en el plató, no podía aguantar las lágrimas a raíz de la discusión que vivió junto a su expareja.

"Esto pasó el miércoles", comenzaba el periodista deportivo. "Estábamos bien, pero me llamó mi novia y se volvió fuera de sí. Ellas tenían una buena relación, pero no sé el motivo de su enfado", narraba. "Ella no está bien, yo siempre estoy para ayudarla".

Sálvame emitía varias secuencias, donde se podía ver a la expareja discutiendo aún más. Pero las redes no han tardado en explotar contra el programa de Telecinco, alegando que el formato "no tiene el derecho de emitir las imágenes de una persona que no está bien".

"Espero que Miriam esté viendo estas imágenes y se las pase a un abogado para denunciaros", "Están poniendo las imágenes de una mujer enferma discutiendo con Pipi", "A Miriam no le ayuda que esto se haga público" o "No todo vale" son algunos de los comentarios que se pueden leer.

@salvameoficial era necesario mostrar esas imágenes? Si tanto quiere Pipi a Miriam no debería haberlo permitido. A una persona con problemas mentales esto no le ayuda en nada. — Joanna sin arco (@Joanasinarco) August 26, 2022

Pero ha dado permiso Miriam para que se sepa lo que gana o deja de ganar? Para que digan que mezcló pastillas y alcohol? Y os cebéis toda la tarde con unas imágenes robadas? Estáis rebasando todos los límites … #yoveosalvame — Flokardo (@flokitron) August 26, 2022

Espero que sí Miriam está viendo estas imágenes se las pase a un abogado para DENUNCIAROS #yoveosalvame — Oniros 💤 (@Montervino_) August 26, 2022

Pipi estrada es un sinverguenza dando su consentimiento para emitir esas imagines discutiendo con Miriam #yoveosálvame — Pepy (@Quequi45936463) August 26, 2022

A Míriam NO se le ayuda de esta manera.

NO se le ayuda haciendo público ese "altercado".

NO se le ayuda prestandote a ese circo del programa, Pipi.



Pensaba que Míriam estaba recuperada, pero al parecer no y solo deseo su pronta recuperación. Pero asi; NO SE AYUDA.#YoVeoSalvame — La Rana Verde ✹ (@LaRana_Oficial_) August 26, 2022

Nuria, NINGUNA de las imágenes que estáis echando van hacer bien a Miriam. NINGUNA, por mucho que sean personajes públicos #yoveosalvame — Maia (@LadyMMaia) August 26, 2022

