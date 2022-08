Quién es Dani García Primo, el soltero de 'LIDLT' que ha fichado por 'Pesadilla en El Paraíso'

Dani García Primo es uno de los participantes de la primera edición de Pesadilla en El Paraíso, el nuevo reality de Mediaset del que todavía se desconoce la fecha oficial de estreno. Lara Álvarez confirmaba el nombre del joven 'influencer' junto a tres más: Marina Ruiz, Israel Arroyo y Nadia Jémez.

García Primo es de Alicante y nació en 1999, no es un absoluto desconocido para la audiencia, ya que este es el cuarto programa en el que participa. En un primer momento, asistió a Mujeres y Hombres y Viceversa como pretendiente de Cristina Caamaño. Su paso por el concurso presentado por Emma García no pasó desapercibido y tuvo algún que otro roce con su tronista e incluso llegó a abandonar, para luego volver al programa. Aun así, lo suyo no acabó de cuajar debido a unas imágenes en las que Dani salía hablando con una chica en una discoteca.

Se define como empresario y ha estudiado Publicidad y Relaciones Públicas, aunque vivir experiencias nuevas es una de sus prioridades en la vida. Por ello no dudó en participar en uno de los programas con más repercusión de la pequeña pantalla, La isla de las tentaciones, concretamente en su segunda edición.

[Quién es Juan Alfonso Milán, el primo del rey Felipe que participará en 'Pesadilla en El Paraíso']

Allí cumplió su papel como tentador a la perfección y conquistó a la finalista de Supervivientes 2022, Marta Peñate, en aquel momento pareja de Léster. Aunque la audiencia pudo ver numerosos momentos de pasión entre Dani y Marta, en la hoguera final no siguieron adelante con lo que habían empezado en República Dominicana: los dos tenían claro que los suyo no iba a ir más allá de una amistad.

Su tercer reality del universo Mediaset fue Solos, donde convivió con Bea Retamal, con la que comenzó una relación amorosa, que finalizaba a principios de este año. Pero el joven alicantino saltó de Telecinco a Cuatro, participando en el mítico programa de citas First dates, concretamente, en First dates café donde no tuvo mucho éxito.

También es 'influencer', y en sus redes sociales colabora con algunas marcas gracias a sus 200.000 seguidores solo en su cuenta de Instagram. Dani García Primo se embarca en esta nueva oportunidad para mostrar su verdadera personalidad y conquistar a todos los televidentes de la versión española de La Granja.

🔺️Estos son los ultimos cuatro Concursantes CONFIRMADOS en mi @miteleplus desde #RumboAElParaiso .

▪︎ Dani García

▪︎ Nadia Jemez

▪︎ Israel Arroyo

▪︎ Marina Ruiz #PesadillaEnElParaiso pic.twitter.com/ajegiqsyu8 — ▪︎La Rana Verde▪︎ (@LaRana_Oficial_) August 23, 2022

Sigue los temas que te interesan