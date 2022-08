Carmen Alcayde, a María Abradelo: “¿Decimos por qué entraste tú en televisión? Juguemos”

Este lunes, Sálvame Sandía se cerró con un vídeo dedicado a la colaboradora Carmen Alcayde. Según anunció Adela González, una compañera de profesión había dicho de ella que es “mala, envidiosa, y que es de tener poca clase”. Unas palabras pronunciadas por María Abradelo, quien trabajó en programas de Telecinco como La batalla de las estrellas o Ven a cantar, y que alcanzó mucha popularidad en la Comunidad Valenciana gracias a diversos programas de Canal 9.

A través de una llamada telefónica, María explicó que coincidió con Carmen Alcayde en un programa de Nochevieja de À Punt, la actual televisión autonómica de la Comunidad Valenciana, y que allí hacían de ayudantes de un chef. Según Abradelo, Carmen “no entró con muy bien pie y fue a degüello conmigo”, y menciona detalles como malas miradas. “Todo el mundo flipó porque yo no hice nada”, aseguraba la comunicadora.

Cuando terminó el programa, Carmen Alcayde habría mandado un mensaje a través de Instagram a María, diciendo lo bien que se lo habían pasado. “Ella iba de ese rollo, meto caña para estar en el candelero, que es una opción muy fácil y barata. Yo llevo 25 años en una Comunidad en la que me he ganado al público por mi liderazgo de audiencia, y nunca he tenido que meterme con nadie para que vuelvan a llamarme en una cadena de televisión”, finalizaba María.

[Ximo Rovira lamenta el veto de la autonómica valenciana: "No soy un icono de la telebasura"]

Ya en plató, Carmen se mostró muy enfadada. “Flipo con este audio. Solo te voy a decir una cosa, ¿decimos por qué entraste tú en televisión? ¿Decimos lo que dice todo el mundo? Ella lo sabe, porque lo sabe toda Valencia. Si quiere jugar, jugamos”, dijo Carmen Alcayde, dejando leer entre líneas que esa llegada a la televisión valenciana no se hizo de una manera ilícita.

“Valencia la quiere mucho... Ella entró en Canal 9 sin saber ni una sola palabra de valenciano, y se puso pico y pala, y aprendió valenciano. Pero ¿por qué entró en Canal 9 sin saber una palabra de valenciano? Que lo diga Valencia”, terminaba Carmen. Rafa Mora, colaborador presente en el plató, le reprochó tener “poca sororidad entre mujeres” y Alonso Caparrós le recomendó que es peor dejar las cosas en el aire.

Sigue los temas que te interesan