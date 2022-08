El casting ideal para 'Tu cara me suena 10': de Chanel Terrero a Cayetana Guillén Cuervo

La décima edición de Tu cara me suena será una de las apuestas de Antena 3 para la nueva temporada. Como es habitual antes de cada edición del exitoso programa de imitaciones presentado por Manel Fuentes, los espectadores ya hacen sus cábalas y peticiones sobre el casting de la próxima entrega.

Por el momento, no se ha anunciado ninguno de los nombres que formarán parte de la lista de famosos que competirán imitando a artistas por una causa benéfica. Sin embargo, BLUPER sí ha elaborado la lista del casting ideal para Tu cara me suena.

1. Chanel Terrero

Chanel Terrero ya fue bailarina de 'Tu cara me suena'.

Es, sin duda, la revelación del año. Chanel Terrero ha hecho historia en Eurovisión y ha demostrado su versatilidad y poderío vocal. Cantante, bailarina y actriz, las posibilidades de la artista son infinitas. Además, conoce bien el plató del programa, pues formó parte de su cuerpo de baile.

Habrá que ver si entre los múltiples talentos de la cantante de SloMo también está el de la imitación y si en el concurso de Atresmedia consigue mejorar su tercera posición en Turín. De momento, cuenta con el beneplácito de Manel Fuentes, quien ha confesado a BLUPER que le encantaría verla participando en el formato.

2. David Civera

David Civera imitó a Marc Anthony como artista invitado.

Saber cantar e imitar bien son talentos que no tienen por qué ir unidos. La historia de Tu cara me suena está llena de buenos cantantes que no han logrado destacar en el concurso, aunque otros sí han sorprendido por su impresionante capacidad para imitar las voces de otros artistas.

[¿Los cantantes profesionales tienen más miedo de imitar en ‘Tu cara me suena’?]

Sea como fuere, en TCMS siempre hay lugar para los cantantes y David Civera podría ser un buen fichaje, por el hecho de volver a verle en televisión y porque en la tercera edición del formato ya demostró sus dotes imitando a Marc Anthony como invitado.

3. Ana Obregón

Ana Obregón ha resurgido apoyándose en la televisión.

En medio de la época más complicada de su vida, Ana Obregón ha resurgido y se ha apoyado en la televisión, demostrando su profesionalidad y regalando a los espectadores su presencia en Mask Singer o las Campanadas de TVE.

Sin duda, ver a la actriz en Tu cara me suena sería una experiencia impagable para sus fans y para todos los seguidores del talent de Antena 3, además de una oportunidad para ella de dar a conocer una nueva faceta profesional.

4. Famous

Famous es el ganador de 'OT 2018'.

En TCMS es habitual ver a exconcursantes de Operación Triunfo. Sin ir más lejos, en la novena edición participaron Agoney (OT 2017) y Nia Correia (OT 2020), que hicieron un gran papel y consiguieron la primera y segunda posición en el concurso, respectivamente.

Para la décima entrega, un candidato ideal sería Famous, ganador de OT 2018, que tendría el reto de mantener el buen papel de los 'triunfitos' en el formato.

5. Sharonne

Sharonne ha demostrado su gran versatilidad en 'Drag Race España'.

Las concursantes de Drag Race España tienen que demostrar su talento para maquillarse, desfilar, hacer humor, confeccionar outfits... y hasta cantar. Todo esto lo hizo a la perfección Sharonne, flamante ganadora de la segunda edición que sorprendió al jurado y a los espectadores un episodio tras otro con su gran versatilidad.

Tras el programa, la ganadora sigue dando buena cuenta de su talento por toda España con un espectacular show en 'El gran hotel de las reinas' y con su papel en Reinas al rescate. Además, ya conquistó al público en Tu cara no me suena todavía, la versión de anónimos de TCMS en la que fue tercer finalista participando con su verdadera identidad, Cristóbal Garrido.

6. Josie

Josie ha demostrado ser un auténtico animal televisivo.

Si algo ha demostrado Josie es que es un animal televisivo. El estilista ha cumplido con creces su cometido en cada uno de los roles que ha desempeñado en la pequeña pantalla, ya sea como profesor de Supermodelo, colaborador de Zapeando o concursante de MasterChef Celebrity.

El carisma innato de Josie, unido a esa faceta de vedette que tanto le gusta mostrar, son aspectos que siempre suman en Tu cara ma suena y que sin duda necesitamos ver en su décima edición.

7. Samantha Hudson

Samantha Hudson se muestra cada vez más cómoda en el medio televisivo.

Si El Desafío 2 tuvo a María Pombo, TCMS debería tener a una verdadera reina de las redes sociales: Samantha Hudson. La indescriptible artista está explotando su faceta televisiva y ha pasado por formatos como Pasapalabra o MasterChef Celebrity, mostrándose cada vez más cómoda bajo los focos.

Además, las pasadas Navidades Samantha protagonizó su propio especial en ATRESplayer PREMIUM, confirmando así su excelente relación con Atresmedia. Por las dotes musicales no habría que preocuparse, pues la avala su faceta como cantante, con dos discos en el mercado y el mencionado especial navideño.

8. Cayetana Guillén Cuervo

Cayetana Guillén Cuervo ha expresado su deseo de participar en el formato.

Con su cameo en Paquita Salas interpretándose a sí misma, Cayetana Guillén Cuervo demostró que además de una buena actriz es una persona con un gran sentido del humor y capaz de reírse hasta de sí misma.

Este perfil es uno de los más valorados en cada gala de Tu cara me suena y eso, unido al sobrado bagaje de la actriz para dar juego televisivo, sería sin duda un gran valor añadido para la próxima edición del formato. Además, ella misma ha confesado en alguna ocasión que le gustaría participar en el formato.

9. La Húngara

La Húngara estuvo en la pasada edición como artista invitada.

En la pasada edición del concurso, La Húngara visitó el plató para cantar junto a Rasel el hit Tú me dejaste de querer. El concursante se metió en la piel de C. Tangana junto a la invitada, que a pesar de no tener que imitar a nadie logró convertirse en una participante soñada por muchos de sus fans.

De estar presente en la décima temporada, La Húngara tendría una importantísima plataforma de promoción y podría mostrar su talento y versatilidad más allá del flamenco.

10. Gisela

Gisela se ganó el aplauso unánime las dos veces que estuvo como invitada en el programa.

Gisela Lladó ha logrado convertirse en una estrella Disney al poner voz a buena parte de las superproducciones de la factoría en su versión española. Pero, además, es una de las exconcursantes de Operación Triunfo más queridas y recordadas por los espectadores.

La barcelonesa ha acudido a Tu cara me suena como invitada en dos ocasiones, en la tercera y la octava edición. En ambas el resultado fue el mismo: una aplaudidísima imitación y un clamor popular para que se convierta en concursante. ¿Se cumplirá ese deseo en la décima temporada?

