Que Mapi dé los votos de España en Eurovisión Junior no es descabellado: hubo un antecedente

El próximo diciembre se celebra en Armenia el Festival de Eurovisión Junior. RTVE ha abierto un casting online para buscar al mejor candidato, y mientras los pequeños de la casa pueden enviar sus vídeos, el ente público parece estar ya pensando en quién dará los votos del concurso.

El Twitter oficial de Mapi, el personaje del homónimo concurso con famosos de la franja del acces prime time, compartió con los usuarios este proceso de selección, y a la vez, lamentaba no poder ser ella la representante. “A mí no me dejan presentarme por ser personal de RTVE, que si no lo llevábamos de calle”, aseguraba, compartiendo un vídeo del programa en el que cantaba ‘Hips don't lie’ de la cantante colombiana Shakira.

Ese guante fue recogido por la cuenta oficial de Eurovisión de RTVE, que proponía ser entonces quien diese los votos. El perfil de Mapi reaccionó con alegría, diciendo: “Cuando y donde queráis. Ay, qué ilusión. ¡Mamá, mamaaaaaaaaa”.

CUANDO Y DONDE QUERÁIS

Ay qué ilusión, ¡mamá mamaaaaaaaaa! https://t.co/yMSpTYPTfX — Mapi (@MapiTVE) August 18, 2022

Esta propuesta, que en principio parece estar destinada a hacer ruido en las redes sociales, no es del todo descabellada. Y es que ya en el año 2004 TVE eligió como portavoz de los votos a Lucho, el personaje amarillo del programa Los Lunnis, que entonces se emitía en La 2.

Sin embargo, hay que destacar que el perfil de Mapi no es para nada comparable al de Lucho, por más que ambos sean personajes y no personas. Lucho encajaba perfectamente con el público más pequeño de la casa, al que estaba dirigido el Festival. Los Lunnis habían nacido poco antes, en 2003, y pronto se convirtieron en una de las marcas infantiles más potentes de TVE de aquellos años. Tanto es así que Los Lunnis han permanecido en pantalla, con diferentes cambios de personajes, presentadores y cadenas, hasta hace bien poco, y es probable que más pronto que tarde regresen con nuevas entregas.

[El aplaudido discurso de Levi Díaz (Eurovisión Junior) contra los políticos homófobos]

Mapi, sin embargo, es un personaje de un programa que se emite en access prime time, es decir, que no está pensado especialmente para los niños. Su rol es el de una niña un tanto marisabidilla, que tiene respuesta para todo, y que está interpretado por la actriz Carla Pulpón. Sus respuestas están llenas de vacile, y no tienen la candidez que pudiera tener Lucho.

A esto hay que sumar otro factor más, y es que se desconoce si para diciembre Mapi seguirá en nuestras pantallas o si TVE la habrá mandado a mejor vida para entonces. El programa Mapi arrancó sus emisiones este mes de agosto, y no está dando grandes alegrías en audiencias. Este jueves 18 de agosto firmó un 8,2% de cuota de pantalla con 799.000 espectadores, un dato bastante pobre, y que es superado con creces por las reposiciones de El Hormiguero, que anoche superaron el millón de espectadores. El programa inicialmente se firmó por 60 entregas, y al ritmo de emisión actual, llegaría a noviembre. Con los datos que firma, por debajo de la media de la cadena, su renovación se antoja complicada, y más cuando el próximo septiembre empiece a competir con la vuelta de El Hormiguero o El Intermedio. Así pues, cuando llegue Eurovisión Junior en diciembre, es probable que Mapi ya no sea personal de RTVE, como comentaba en su tuit.

Sigue los temas que te interesan