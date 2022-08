'El programa del verano' conecta en directo con un familiar del presunto asesino de Íllora.

Juan, de 19 años, fallecía en la madrugada del pasado lunes cuando volvía del recinto ferial de Íllora, en Granada, después de recibir una brutal agresión mientras regresaba a su domicilio tras disfrutar de las fiestas de la localidad andaluza. El pasado martes un joven de 23 años se entregaba en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada como supuesto autor de los hechos.

Un suceso del que se han hecho eco numerosos programas de televisión, uno de ellos, El programa del verano, que conseguía en pleno directo hablar con uno de los familiares del presunto autor, concretamente su hermano. El hombre ha insistido en la inocencia de su familiar, asegurando que todo se ha tratado de un "accidente".

"Ha sido un accidente. Si fuera un asesino, le hubiera pegado un tiro o una puñalada. Pero si se cae no es un asesino, él no quería matar a nadie. Si le hubiera dado una puñalada o le hubiera secuestrado y matado, sí sería un asesinato. Pero si tú forcejeas, se cae y se da contra el bordillo, no. Él no ha querido matar nadie", insistía.

Además, ha negado que hubiese otros miembros de la familia presentes cuando se produjo la muerte de Juan: "Yo no estaba presente cuando pasó eso, solo estaba mi hermano", afirmaba el invitado del programa.

"Ya está, no puedo hablar más. No hemos podido verle ni nada", afirmaba el familiar mientras se alejaba del micrófono de la reportera. Ante la pregunta de la periodista sobre qué esperan en el futuro más cercano, asegura que "la justicia, que para eso está". Tras lo ocurrido, la familia del detenido se marchó del pueblo, alegando "miedo y amenazas".

La reportera continuaba insistiendo sobre estos hechos, preguntándole si son reales las amenazas que, supuestamente, habrían publicado en redes sociales familiares del presunto autor, a los vecinos del pueblo. "Que me las enseñen, es mentira". El pueblo, entre ellos el alcalde, ha pedido que este núcleo familiar se marche del municipio asegurando que los problemas de convivencia "vienen de lejos". Además, confiesa que "la Guardia Civil no busca a nadie más, cuando fue a entregarse mi hermano fui yo con él", sentenciaba en la conexión en directo.

