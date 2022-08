El nuevo tour televisivo del hostelero 'antirrojos' para denunciar que los parados "no quieren trabajar"

José Eugenio Arias-Camisón, el polémico hostelero que asegura que no encuentra trabajadores para su local por culpa de "la paguita" del Gobierno de Sánchez, ha disfrutado de un nuevo tour mediático esta semana gracias al interés que ha generado el nuevo cartel que ha colgado en su restaurante.

"Llevamos un año buscando camareros, ayudantes de cocina y parrilleros. (...) Tenemos a más de tres millones de parados cobrando el subsidio (10.000 en Marbella y 5.000 en España; 203.000 personas cobrando el ingreso mínimo vital y un número indeterminado de inmigrantes ilegales, cobrando una pensión y teniendo asistencia sanitaria", reza el escrito del empresario que describe lo que considera una "vergüenza nacional".

A raíz de este nuevo ataque a los trabajadores y a las políticas del Gobierno, José Eugenio ha conseguido acaparar el interés mediático y ha aparecido en tres cadenas nacionales en menos de 24 horas. El hostelero intervenía este miércoles 17 de agosto en Cuatro al día para asegurar que "hay gente que no quiere trabajar". "Yo anuncié públicamente que si el 1 de agosto no encontraba empleados iba a contratar inmigrantes ilegales, pero mi sorpresa ha sido que tampoco los encuentro", llegó a afirmar, pese a que no es legal contratar a personas en situación irregular.

José Eugenio Arias-Camisón en 'Espejo Público'. Atresmedia

En la mañana de este jueves, el polémico empresario ha continuado con su tour en El Programa del Verano y Espejo Público. Primero ha aparecido en Telecinco, donde se ha preguntado por qué definen su cartel como "polémico", a lo que Beatriz Archidona le ha recordado que "casi 2 millones de esos parados son de larga duración que apenas cobran una ayuda de 400 euros y son los primeros interesados en trabajar".

José Eugenio ha presumido de ofrecer 1.500 euros a sus trabajadores, una cuantía superior a la establecida por convenio, pero un trabajador del sector hostelero ha matizado esta supuesta oferta irrechazable: "También hay que explicar la realidad en la que se trabaja por 1.500 euros. La gente se ha cansado de echar 14-15 horas diarias por 1.500 euros", ha espetado.

'El programa del Verano' también ha entrevistado al hostelero. Mediaset

El camarero ha recordado que los hosteleros "han ganado mucho dinero" mientras el convenio de los trabajadores del sector lleva "30 años estancado". "No es lo mismo tener a una persona contratada de ayudante que en su categoría de cocinero o camarero, las horas que se ha defraudado a la Hacienda pública...", explicaba hasta que la presentadora le interrumpía para dar por zanjado el asunto.

Minutos después, el empresario conectaba con Espejo Público y, además de repetir su mensaje de que la gente no quiere trabajar, aprovechaba para afirmar que la medida de ahorro energético del Gobierno es "ilegal" y no dudaba en asegurar que él no la cumple en su local. "Yo lo tengo [el aire acondicionado] a 20-21 grados, en mi restaurante la gente no va a sudar", aseveraba.

