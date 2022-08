Kiko Matamoros estalla contra Carmen Alcayde en 'Sálvame': "Eres un juguete roto, de verdad"

La incipiente relación entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira está siendo la principal fuente de contenido durante este verano en Sálvame. Por ello, no es de extrañar que en la tarde de este miércoles, el programa de Telecinco haya comenzado su escaleta, de nuevo, con las vacaciones de la pareja en Ibiza, donde también se encuentran Omar Sánchez y Raquel Lozano.

La coincidencia del todavía matrimonio ha provocado el enfrentamiento entre varios colaboradores del formato de La Fábrica de la tele, aunque el blanco de todas las críticas ha sido Carmen Alcayde, la cual se ha enfrentado a dos de sus compañeros; Kiko Matamoros y Marta López.

En mitad de la lluvia de opiniones sobre el posible encuentro en Ibiza entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez, Kiko Matamoros ha intentado hacerse un hueco, aunque sin éxito, lo que ha requerido la intervención de Terelu Campos. "¿Puedo hablar?", gritaba Matamoros seguido de un silencio que ha sido roto por Carmen Alcayde. "Es que tú eres de monólogos", se escuchaba en voz baja.

En ese momento, y con el rostro visiblemente enfadado, el concursante de Supervivientes 2022 respondía duramente a su compañera, sin prácticamente mirarle a la cara. "Eres un juguete roto, de verdad", sentenciaba el colaborador. En ese momento, Antonio Montero, que se encontraba sentado al lado de ambos, salía en defensa de su compañera. "Ella es un juguete que funciona muy bien", se podía escuchar mientras la cámara enfocaba a Alcayde, que en voz baja, de nuevo, calificaba a Matamoros de "pesado".

Pero este no ha sido el único encontronazo de Carmen con alguno de sus compañeros. Minutos después, era Marta López la que saltaba contra la que fuera presentadora de Aquí hay tomate. "Me escribió Omar y me dijo que no sabía que iba a estar Anabel en Ibiza", afirmaba López, momento en el que Alcayde no dudaba en atacar a su compañera. "No es por nada, pero creo que tus amigos famosos te mienten todos", algo que no sentaba del todo bien a la exparticipante de Gran Hermano. "¡Déjame en paz! ¡Déjame tranquila un poco! Búscate a otro, anda. Eres una retorcida y te gusta darle la vuelta a todo", sentenciaba López.

Minutos después, el encontronazo entre Alcayde y Matamoros se repetía, tanto es así, que Kiko abandonaba su puesto en plató y se dirigía hacia la dirección del programa, donde, sin verlo en cámara, se podía escuchar cómo pronunciaba una demoledora frase: "No puedo, ¡qué horror de mujer!".

