Kiko Matamoros destapa el 'tongo' de 'Sálvame': "Vamos a descubrir el puchero"

El programa vespertino de Telecinco ha decidido en la tarde de este lunes 18 de julio realizar un veraniego homenaje al mítico programa de televisión, ¿Qué apostamos? Pero parece que las cosas no han salido como la dirección de Sálvame se esperaba.

Una charanga ha irrumpido en el plató de Mediaset entonando la mítica sintonía del formato, acompañada por Raúl, uno de los redactores del programa de La Fábrica de la Tele. "Precisamente hace casi 30 años desde que arrancó ¿Qué apostamos? Tengo un reto que os voy a proponer a uno de vosotros. Todos sabemos cómo terminaba el programa, en la ducha. Uno de vosotros va a terminar en la ducha, entonces, en esta urna tengo siete papeles con el nombre de cada colaborador. Necesito una mano inocente, del público".

Uno de los asistentes cogía de la urna un papel, sacando el nombre de Lydia Lozano. "El colaborador puede elegir entre tres retos". Lydia, que se lo tomaba muy bien, aceptaba uno de los tres retos; 20 personas tenían que acudir a Mediaset vestidas con el estilo de Lozano, imitando todos sus detalles al vestir.

Pero todo se torcía cuando, una presunta estafa, era destapada por Kiko Matamoros. "Tienes que elegir un colaborador por si pierdes el reto, para que se duche por ti", le comentaba Raúl. "Elijo a Kiko Matamoros", respondía Lozano. El concursante de Supervivientes, con muy mala cara, apuntaba con su discurso a la dirección del formato. "Yo creo que tengo suficiente plancha esta tarde. Le recomendaría a la dirección que no jugase tan sucio, porque a lo mejor también me tengo que ir de la lengua. Lydia, elige a otro por el bien del programa".

En ese momento, Matamoros se levantaba de su silla como colaborador y, frente a las cámaras de Mediaset sacaba de su bolsillo otro papel en el que también se reflejaba el nombre de Lydia Lozano, uno diferente al sacado por el joven del público. "Vamos a descubrir el puchero". En ese momento, María Patiño, que ejercía como presentadora, y el propio redactor del programa, salían corriendo detrás de Matamoros para deshacerse del papel, mientras gritaban: "No, no, Kiko, no".

"¿Son siete papeles iguales?", se podía escuchar a los colaboradores ante la tensa situación que se había generado. En ese momento, Raúl, redactor del programa, cogía visiblemente nervioso la urna y la apartaba del centro del plató. "Sí, sí, llévatelo corriendo, no vaya a ser que en todas ponga Lydia Lozano".

Mientras, Lozano, miraba fijamente a María Patiño, intentando buscar una explicación a lo que acababa de ocurrir. "A mí no me mires, no tengo ni idea", comentaba Patiño en voz baja.

