Kiko Matamoros se enfrenta a 'Sálvame' y defiende a Ortega Cano: "Lo de ayer fue una vergüenza"

Han sido muchas las voces que han asegurado en Sálvame que la crisis entre el matrimonio formado por Ortega Cano y Ana María Aldón es real. La última fue en la tarde del pasado jueves, cuando una vecina del apartamento que el matrimonio posee en Costa Ballena, Cádiz, realizaba una surrealista conexión en directo con Telecinco donde criticó duramente la actitud de la modista.

"Aprovechada", "cateta" o "bajuna" fueron algunos de los calificativos que Ana, la vecina, pronunció sobre la mujer de Ortega Cano. Una retahíla de insultos que fueron frenados por Adela González, presentadora de Sálvame: "Ana, le voy a pedir respeto. Insultos no. Está en su libertad de opinar, pero vamos a guardar las formas". Pero lejos de cesar en su actitud, la vecina llegó a decir que si se cruzaba con Ana María Aldón en la urbanización que comparten, sería capaz de usar la violencia. "No me he cruzado con ella, porque si me llego a cruzar, le pego".

Un testimonio que fue recogido por el propio Ortega Cano, que llegaba a su domicilio mientras se producía esta conexión en directo. "Digo buenas tardes por decir algo, porque me parece de tan poca vergüenza que estén ustedes aquí irrumpiendo a estas horas que está la gente en sus casas, y diciendo barbaridades y buscando gente", comentaba el torero al micrófono de Sálvame.

[La surrealista conexión en directo con una vecina de Ortega Cano: "Si me cruzo con Ana María, le pego"]

Las reacciones de los colaboradores que en la tarde del pasado jueves no se encontraban en plató, no se han hecho esperar. El primero ha sido Kiko Matamoros, criticando el testimonio de la vecina "traidora", tal y como la han bautizado desde el programa de Telecinco. "Yo cada vez estoy más cerca del maestro, es que a mí también me parecen una vergüenza ciertas actitudes, lo siento mucho. Sé que nuestra obligación es hacernos eco de lo que la gente diga, pero las declaraciones que dio ayer esta señora me parecen una vergüenza, lo siento", afirmaba el colaborador recién llegado de sus vacaciones.

"Él es una víctima de una situación, está en su derecho de decir o no decir lo que quiera", continuaba Matamoros. En ese momento, muchos de sus compañeros afeaban su discurso, recordándole que han sido muchos los colaboradores que han tenido que sufrir testimonios de sus propios vecinos. "Hemos tenido vecinos traidores toda la vida, no te he visto defenderme a mí como estás defendiendo a Ortega Cano", comentaba Lydia Lozano.

"Cuando era el vecino traidor de Belén Esteban, aquí le dábamos hasta decir basta. ¿Podré ser coherente con lo que en su día se dijo con el vecino traidor de Belén y que me parezca mal esta señora?", respondía el colaborador. En ese momento, Adela González se levantaba de su lugar como presentadora y respondía a Kiko Matamoros: "Ayer se le llamó la atención cuando empezó a insultar y a decir comentarios que no son propios de este siglo, pero tiene derecho a hablar y nosotros de escuchar".

Sigue los temas que te interesan