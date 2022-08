Mercedes Milá, destrozada por el nuevo informe médico sobre su caída: "No doy crédito"

Mercedes Milá ha sufrido un duro revés en su diagnóstico médico sobre la lesión que sufre en su brazo izquierdo. El pasado 5 de agosto, la periodista preocupaba a sus seguidores al mostrar y narrar en su cuenta oficial de Instagram la grave caída que sufrió durante sus vacaciones en Francia.

"Me caí porque un tábano me picó y, para defenderme, solté la mano derecha de la bici y me fui directa a una mata de zarzamora que estaba llena de cosas por dentro", contaba Milá. "Al caerme, noté que me rompía el hombro. Esa es la realidad. Costó mucho sacarme de la semejante zarza, pero, al final, con un dolor bestial, me llevaron al hospital", continuaba el vídeo donde se podía ver a la catalana con el brazo inmovilizado.

En un primer momento, Mercedes Milá aseguraba que el informe médico del hospital de Francia arrojaba una rotura limpia del húmero. "Me hicieron una radiografía y me dijeron que estaba roto el húmero pero que, por suerte, no tenía desplazamiento en la rotura y por tanto no había que operar". Pero este percance ha dado un tremendo giro que ha afectado duramente a la presentadora.

Ya en España, la presentadora comunicaba a través de sus redes sociales que había vuelto al médico para ver cómo evolucionaba la rotura, pero el resultado de las pruebas no ha sido el esperado. "Mi médico, Rafa González-Adrio, he pedido a la clínica del Dr. Manchón que me haga un TAC hoy. No he dado crédito al resultado. En el hospital de Francia, cerca de donde me caí, me aseguraron que tenía una rotura limpia que no requería operación y ahora resulta que me destrocé la cabeza del húmero y es urgente que pase por quirófano", escribía la catalana.

"Es verdad que el dolor va en aumento pero no estaba entre mis planes 'borrar' el mes de agosto", sentenciaba la que fuera conductora de Gran Hermano. Eso sí, parece que Milá no ha perdido el humor y ha puesto punto final a este comunicado con un guiño a su actor favorito del momento y amor platónico (tal y como ella misma ha confesado), William Levy, protagonista de Café con aroma de mujer. "William Levy y yo nos quedamos sin vacaciones".

