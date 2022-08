Antena 3 comienza la promoción de ‘La esposa’, su nueva miniserie italiana

Antena 3 ha comenzado a promocionar este lunes su próxima serie de televisión, La esposa. Una ficción que se emitirá en tres únicas noches, todavía por concretar, y que viene avalada por el éxito en Italia, donde fue vista por más de 7 millones de espectadores. La esposa (La sposa) se emitió Rai 1 entre el 16 y el 30 de enero, y está protagonizada por Serena Rossi, con dirección de Giacomo Campiotti.

La esposa trata el crecimiento personal y familiar de una mujer y una conmovedora historia de amor, ambientada en el pasado, pero con una lectura muy actual. Entre otros temas, toca la emancipación femenina, la igualdad de género y el cumplimiento de las diferencias socioculturales.

Giorgio Marchesi y Maurizio Donadoni también trabajan en esta producción, que ha sido definido como un cuento moderno.

Ambientada en la década de 1960, La esposa trata de los matrimonios por poderes, por el que muchas jóvenes del sur de Italia fueron entregadas en matrimonio a terratenientes del norte del país, generalmente, agricultores. El trasfondo de esta serie de duración limitada es el contraste entre los valores y dinámicas de aquel mundo rural, y los más controvertidos de la Italia industrializada. Como trasfondo, veremos las luchas sociales en las que no faltarán huelgas de trabajadores, reivindicaciones sindicales y el sueño de un nuevo modelo económico.

['Doctor Milagro', ¿la sustituta de 'Infiel' en otoño para la noche de los domingos?]

De qué trata ‘La esposa’

Marina (Serena Rossi) es una joven calabrease que, para poder salvar a su familia de la pobreza, acepta el matrimonio por poder con el rudo granjero Vittorio Bassi (Maurizio Donadoni). Sin embargo, el primer plan de los padres era entregar a otra de sus hijas, Luisa, la hermana menor de María, pero como está comprometida, ella aceptará ocupar su lugar, a pesar de estar enamorada de Antonio (Mario Sgueglia).

María redacta un acuerdo con Vittorio, que se hará cargo de pagar una deuda familiar, los estudios de su hermano Giuseppe (Mateo Valentini) y de organizar el matrimonio de su hermana.

Al llegar al altar, para su sorpresa, María descubre que se casará no con Vittorio, sino con su sobrino Italo (Giorgio Marchesi), al que nunca ha visto. Eso la traslada al norte del país, en un entorno que le es hostil por su condición de mujer y sureña. A esto se le suma el misterio de la desaparición de la primera esposa de Italo, quien todavía no ha logrado pasar página y no quiere saber nada de su nueva mujer.

Antena 3 ha comenzado a promocionar este lunes su próxima serie de televisión, La esposa. Una ficción que se emitirá en tres únicas noches, todavía por anunciar, y que viene avalada por el éxito en Italia, donde fue vista por más de 7 millones de espectadores. La esposa (La sposa) se emitió Rai 1 entre el 16 y el 30 de enero, y está protagonizada por Serena Rossi, con dirección de Giacomo Campiotti.

La esposa trata el crecimiento personal y familiar de una mujer y una conmovedora historia de amor, ambientada en el pasado, pero con una lectura muy actual. Entre otros temas, toca la emancipación femenina, la igualdad de género y el cumplimiento de las diferencias socioculturales.

Giorgio Marchesi y Maurizio Donadoni también trabajan en esta producción, que ha sido definido como un cuento moderno.

Ambientada en la década de 1960, La esposa trata de los matrimonios por poderes, por el que muchas jóvenes del sur de Italia fueron entregadas en matrimonio a terratenientes del norte del país, generalmente, agricultores. El trasfondo de esta serie de duración limitada es el contraste entre los valores y dinámicas de aquel mundo rural, y los más controvertidos de la Italia industrializada. Como trasfondo, veremos las luchas sociales en las que no faltarán huelgas de trabajadores, reivindicaciones sindicales y el sueño de un nuevo modelo económico.

['Doctor Milagro', ¿la sustituta de 'Infiel' en otoño para la noche de los domingos?]

De qué trata ‘La esposa’

Marina (Serena Rossi) es una joven calabresa que, para poder salvar a su familia de la pobreza, acepta el matrimonio por poder con el rudo granjero Vittorio Bassi (Maurizio Donadoni). Sin embargo, el primer plan de los padres era entregar a otra de sus hijas, Luisa, la hermana menor de María, pero como está comprometida, ella aceptará ocupar su lugar, a pesar de estar enamorada de Antonio (Mario Sgueglia).

María redacta un acuerdo con Vittorio, que se hará cargo de pagar una deuda familiar, los estudios de su hermano Giuseppe (Mateo Valentini) y de organizar el matrimonio de su hermana.

Al llegar al altar, para su sorpresa, María descubre que se casará no con Vittorio, sino con su sobrino Italo (Giorgio Marchesi), al que nunca ha visto. Eso la traslada al norte del país, en un entorno que le es hostil por su condición de mujer y sureña. A esto se le suma el misterio de la desaparición de la primera esposa de Italo, quien todavía no ha logrado pasar página y no quiere saber nada de su nueva mujer.

🌟Una superproducción con más de siete millones de espectadores. 🌟



Nos esperan tres noches únicas. ✨#LaEsposa. Muy pronto estreno en exclusiva en Antena 3. https://t.co/6aIxBmM7se pic.twitter.com/MehjOmJzQr — antena 3 (@antena3com) August 8, 2022

Sigue los temas que te interesan