Mercedes Milá, hospitalizada y "a tope de morfina" tras sufrir un aparatoso accidente

Mercedes Milá ha sufrido un aparatoso accidente que ha truncado sus vacaciones en Francia. La presentadora, aficionada al deporte de aventura, ha relatado en su perfil de Instagram el percance por el que acabó hospitalizada en el país galo.

"Habéis visto ya algún vídeo haciendo excursiones maravillosas en sitios inolvidables. Alguna de vosotras me habéis dicho: 'Cuidado, no te hagas daño', pues me he hecho daño", cuenta la periodista en un vídeo en el que desvela los detalles de su caída.

Milá estaba haciendo una ruta en bicicleta cuando la picadura de un inocente bicho le hizo perder el control del manillar. "Me caí porque un tábano me picó y para defenderme del tábano solté la mano derecha de la bici y me fui directa a una mata de zarzamora", afirma.

"Al caerme, noté que me rompía el hombro. Esa es la realidad", añade Mercedes, que asegura que "costó mucho" rescatarla de "semejante zarza". Finalmente, tuvo que ser trasladada al hospital "con un dolor bestial".

"En el hospital me dijeron que el húmero estaba roto, que gracias a dios no tenía desplazamiento en la rotura y, por lo cual, no había que operar. Mirad lo que me han hecho", ha dicho la presentadora, mostrando a la cámara el cabestrillo que mantendrá su brazo inmovilizado durante 40 días. "Ni siquiera puedo ponerme desodorante. Así que los que me veáis no os acerquéis mucho a mí", bromea.

Mercedes Milá mostró cómo fue su llegada al hospital. (Fuente: Instagram) pic.twitter.com/ckcwLWvXfv — Show España (@ShowEspana) August 5, 2022

Pese a que las consecuencias de su accidente pudieron ser mucho más graves, la periodista no pierde su habitual humor y hace gala de su carácter optimista. "Ya tengo experiencia de otros casos. Pienso que podría haber pasado algo mucho peor, pero aquí estoy, yéndome para España. He descubierto que la mejor manera para curarse es tener una sonrisa", expresa.

Además de relatar lo sucedido, Mercedes ha compartido también varios vídeos que grabó durante su estancia en el hospital francés, en la que ella misma confesaba estar "a tope de morfina" para paliar el fuerte dolor producido por la rotura.

"No os asustéis, porque tengo cara de persona que ha tenido un golpe fuerte, pero así lo veis todo. Me han hecho una radiografía, me han visto que tengo el húmero roto. No hace falta operar, pero duele muchísimo, ya llevo dos tomas de morfina. Solo puedo estar así de quieta durante 40 días. En la calle me había notado algo roto y así ha sido", cuenta en el vídeo la presentadora, a quien no hay percance que la amedrente a sus 71 años.

