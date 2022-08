Patricia Pardo y Abel Caballero se enzarzan por el alumbrado navideño: "No tienes ninguna razón"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha intervenido este miércoles 3 de agosto en El Programa del Verano para hablar de la instalación del ya popular alumbrado navideño en la ciudad gallega. Pero, lejos de tener una entrevista amable, el regidor protagonizó un tenso rifirrafe con Patricia Pardo a cuenta de la crisis energética.

"Yo comparto la decisión del Gobierno y creo que es acertada. Nosotros vamos a ahorrar un 14%. Vamos a retrasar media hora el encendido y adelantar media hora el apagado. Vamos a ahorrar el doble de lo que plantea España y Europa", explicaba Caballero al inicio de su intervención.

Pero la periodista no se conformaba con las palabras del alcalde. "Señor Caballero, discúlpeme, ¿no es un poco trampa ese argumento que usted nos está dando de que va a ahorrar un 14%? Estamos hablando de 11 millones de bombillas led", exponía, aclarando que el ahorro previsto es "respecto al año pasado". "¿Cuánto gastó usted el año pasado en kw/hora?", preguntó.

El alcalde respondía empleando la cuantía destinada al gasto energético del alumbrado navideño en 2021: "Gastamos 30.000 euros", contestaba, pero Pardo insistía. "¿Pero eso cuanto es en kilovatios?".

Evitando responder directamente a la pregunta, Caballero tiraba de comparaciones: "Gastamos, por ejemplo, la mitad de la subvención a un club de baloncesto. Las luces led prácticamente no consumen, pero generan cientos y cientos de millones de euros en economía. Es una actividad económica importantísima para la ciudad, porque atrajo el año pasado a más de 2,2 millones de visitantes. Ese turismo se va a conseguir, y aumentar, ahorrando un 14%. Es una actividad económica como otra cualquiera y así tiene que ser enfocada. Nosotros duplicamos el ahorro que se solicita por parte del Gobierno de España y la UE", insistía.

"Le doy la razón en que lo del alumbrado es muy fructífero y beneficioso para el comercio, consigue usted entre dos y tres millones de visitantes", cedía Patricia, "pero estará conmigo en que es bastante llamativo que comiencen a colocar las luces en agosto, coincidiendo justamente con las propuestas del Gobierno. No sé si es muy coherente con ellas, incluso moral me atrevería a decir, estar exigiendo a la gente ese ejercicio de austeridad y que vosotros estéis colocando bombillas para la Navidad", espetaba.

La reflexión de la presentadora provocaba el notable enfado del entrevistado y la tensión iba creciendo. "Primero, esto se contrata con un año de antelación, no está improvisado. Está todo acordado desde el año pasado porque es el tiempo que se necesita para el montaje. El tiempo es exactamente el mismo en el que lo hicimos el año pasado. ¿Por qué no es ético eso? Es que ese calificativo me parece intolerable", reprochó el alcalde.

Patricia reiteraba entonces la contradicción entre exigir ahorro energético y colocar 11 millones de bombillas led en la ciudad. Además, le preguntó a Caballero por la opinión de los empresarios locales sobre el asunto. "No solo lo aprueban, están encantados, es que lo exigen. Van a generar miles de empleos, estamos hablando de una actividad económica muy importante, y ahorramos un 14%, más que nadie, más que cualquier otra actividad económica. Estamos hablando de turismo, algo importantísimo en este país. El Gobierno dice que hay que ahorrar el 7%, y nosotros vamos a ahorrar el 14,5% para ser exactos".

Lejos de zanjar el debate, la periodista gallega se reafirmaba: "Hablamos de un récord histórico del precio del kilovatio, partiendo de 11 millones de bombillas, el argumento no cuadra demasiado".

"Es que esa es la clave, ahorrar el doble de lo que se nos pide. El argumento cuadra, no tienes ninguna razón", espetaba el alcalde. "A ti te cuesta verlo porque no estás empleada en esto. Si tú trabajaras en hostelería y tuvieras ya en este momento 5.000 reservas para toda la Navidad, te cuadraría. Aquí en Vigo se llena todo, la gente quiere Navidad y lo hacemos ahorrando. Somos un ejemplo encomiable de cómo se puede mantener la actividad económica y encima ahorrar lo que manda Europa multiplicado por dos. Este es el modelo porque la economía es la vida". sentenciaba.

